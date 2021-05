IGSS asegura que tiene la capacidad de vacunar a mucho más gente de la que está vacunando, pero no tiene las dosis necesarias

Guatemala continúa con la inmunización de adultos mayores. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Carlos Contreras, presidente del IGSS, indicó este lunes 17 de mayo de que han vacunado a unas 30 mil personas, entre ellos trabajadores del Seguro Social.

Han inmunizado conforme al número de vacunas que han recibido. Hasta este lunes han recibido 50 mil, de estas 20 mil les fueron entregada el viernes 14 de mayo.

Estas últimas comenzarán a administrarse en este semana. Actualmente el Seguro Social a vacunado a 15 mil trabajadores y 15 mil personas de más de 70 años.

Con las últimas 20 recibidas aplicarán la segunda dosis a trabajadores en primera línea.

Resaltó que es evidente que del número que se ha recibido de vacunas por parte del gobierno, el IGGS “ha tenido una pequeña parte”.

Afirmó que para inmunizar tienen capacidades instaladas que son utilizadas en un bajo porcentaje. “El IGGS tiene la capacidad de poder vacunar muchísima más gente de la que actualmente está vacunando”, dijo Contreras.

Indicó que no tienen la oportunidad de negociar la adquisición de vacuna porque no hay ninguna casa comercial productora de dosis que quiera negociar con el IGSS.

Añadió que estas acuerdan con el gobierno y aunque acompañan una negociación, no pueden negociar por aparte.

Avance es lento

Zulma Calderón, defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que “lamentablemente la situación sigue siendo la misma en relación al tema de vacunación. El avance sigue siendo muy lento”.

Añadió que según los análisis, hasta el 15 de mayo se ha vacunado a unas 3 mil 200 personas a diario y es un avance corto al tomar en cuenta las dosis que hay actualmente, vencen en mayo o junio próximo.

Dijo que el tema del registro sigue siendo un problema serio y según ella, la comunicación del Ministerio de Salud no ha tenido no ha tenido claridad, pues se regresa a muchas personas por el tema de que si los centro de vacunación están o no a demanda.

Resaltó que en las supervisiones han identificado que se ha inmunizado a personas menores de 70 años, situación que evidenciaron en el Centro Universitario Metropolitano la semana pasada.

Calderón señaló que es urgente que Salud acerque más los servicios a la población y que la vacunación se habrá a demanda.

Denuncias por supuestas anomalías

Dijo que este lunes 17 de mayo recibieron más de 10 denuncias de un centro de vacunación, donde se regresaron a más de 10 personas que no fueron inmunizadas y están en el rango de 65 a 70 años.

También recibieron denuncias de Sacatepéquez y de Zacapa por la misma situación.

“Es lamentable porque estamos perdiendo las oportunidades de vacunar y que las personas mayores tengan el acceso a esta vacuna.

Las autoridades sanitarias de Guatemala reportaron este lunes 6 nuevos fallecimientos por el covid-19 y 159 nuevos contagios por lo que el país centroamericano suma 7 mil 893 decesos y 241 mil 528 casos positivos desde marzo de 2020, informó EFE.

Según las actualización de datos de la pandemia del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se realizaron 962 pruebas a escala nacional, en los ámbitos público y privado, para detectar los 159 nuevos casos positivos.

La cartera sanitaria dijo que del total de casos confirmados del coronavirus, 222 mil 049 personas se recuperaron tras recibir tratamiento médico por la enfermedad y otros 11 mil 586 contagios se encuentran activos.

La incidencia acumulada en Guatemala a la fecha es de 1 mil 432.7 casos por cada 100 mil habitantes, la tasa de mortalidad es de 46.8 muertes por cada 100 mil personas y la tasa de letalidad asciende al 3.2 %.