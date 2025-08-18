Imponen multa de Q5,000 a conductor ebrio que dañó bien patrimonial en la plaza La Constitución

Un conductor en aparente estado de ebriedad ingresó a la plaza La Constitución, en la zona 1 capitalina, y colisionó contra una lámpara de alumbrado público, informó Amílcar Montejo, jefe de comunicación de Emetra.

La estructura, considerada parte del patrimonio urbano del Centro Histórico, será objeto de una evaluación técnica para establecer el nivel de daños y los costos de reparación.

El vehículo fue consignado y se remitió un informe al juzgado correspondiente. Además, al piloto se le impuso una multa de Q5,000 por conducir bajo efectos de licor.

Montejo reiteró que este tipo de hechos, además de representar un riesgo para los peatones, comprometen bienes de valor histórico y cultural que deben ser preservados.

