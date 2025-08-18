Comunitario
Imponen multa de Q5,000 a conductor ebrio que dañó bien patrimonial en la plaza La Constitución
Un conductor ebrio invadió la plaza La Constitución y chocó con una lámpara patrimonial, lo que provocó daños que serán evaluados por las autoridades.
Momento en que el vehículo invade la plaza La Constitución y colisiona contra una lámpara de alumbrado, según captaron las cámaras de vigilancia del sector. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)
Un conductor en aparente estado de ebriedad ingresó a la plaza La Constitución, en la zona 1 capitalina, y colisionó contra una lámpara de alumbrado público, informó Amílcar Montejo, jefe de comunicación de Emetra.
La estructura, considerada parte del patrimonio urbano del Centro Histórico, será objeto de una evaluación técnica para establecer el nivel de daños y los costos de reparación.
El vehículo fue consignado y se remitió un informe al juzgado correspondiente. Además, al piloto se le impuso una multa de Q5,000 por conducir bajo efectos de licor.
Montejo reiteró que este tipo de hechos, además de representar un riesgo para los peatones, comprometen bienes de valor histórico y cultural que deben ser preservados.
