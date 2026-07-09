Incidente de tráiler complica el ingreso a la ciudad de Guatemala por la avenida Petapa

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Incidente de tráiler complica el ingreso a la ciudad de Guatemala por la avenida Petapa

Tránsito se ve afectado en Boca del Monte, Villa Nueva y San Miguel Petapa por incidente con tráiler en la avenida Petapa.

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TRÁNSITO EN SMP POR TRÍILER EN LA 52 CALLE DE LA PETAPA

Incidente vial de tráiler afecta el tránsito entre la avenida Hincapié y Santa Inés, San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: PMT de San Miguel Petapa)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó que este jueves 9 de julio un tráiler estuvo a punto de volcar en la avenida Petapa y 52 calle, zona 12, lo cual ha afectado la movilidad vehicular en esa área y ha obligado a algunos conductores a tomar como ruta alterna Los Álamos y Boca del Monte.

La entidad pidió a los pilotos tomar en cuenta lo sucedido, pues se registra un incremento de la carga vehicular en el sector de Boca del Monte.

La PMT de San Miguel Petapa reportó que grúas maniobraron para retirar el transporte pesado, por lo que activarán los carriles reversibles. Sin embargo, por lo ocurrido hay acumulación vehicular desde el bulevar El Frutal, bulevar Villa Hermosa, Prados de Villa Hermosa y Ciudad Real.

Por su parte, la PMT de Villa Nueva informó que, por lo ocurrido con el tráiler, se han visto afectados los carriles reversibles en la conexión del bulevar El Frutal y Prados de Villa Hermosa hacia la avenida Petapa.

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Dalia Santos, portavoz de la PMT, indicó que ya se registra acumulación vehicular en la zona 5 de Villa Nueva y otros sectores.

Santos agregó que también un tráiler volcó en el bulevar Reformadores, Villa Nueva. El piloto fue trasladado a un hospital, mientras que el paso de vehículos se vio afectado.

La PMT de la capital informó que un cabezal con desperfectos mecánicos afecta la movilidad en el kilómetro 8.5 de la carretera a El Salvador. El paso se ve afectado en el carril izquierdo.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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