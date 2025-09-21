Inundación en el km 36 de la ruta al Pacífico causa caos vial

Las lluvias registradas en las últimas horas provocaron acumulación de agua en la carretera, lo que obligó a suspender el paso de vehículos livianos y causó largas filas hacia el sur.

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo el agua cubre parcialmente la carretera en el sector de El Cafetal, lo que obliga a los pilotos a detenerse y a su vez a generar fuerte congestionamiento.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que los suelos en Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez y otros departamentos del Pacífico están saturados en más del 90%, lo que eleva la posibilidad de inundaciones repentinas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que el fenómeno obedece al paso de la onda del este número 32, que mantiene un patrón de inestabilidad atmosférica y lluvias intensas, sobre todo en horas de la tarde y noche.

Las autoridades indicaron que intensifican los trabajos para restablecer la fluidez vehicular sobre la CA-9 y garantizar que los vecinos puedan llegar a sus destinos de manera segura.

La emergencia no es aislada. Este domingo también se reportaron derrumbes e inundaciones en otras rutas del oriente y occidente del país.

Según el Insivumeh, la capa inferior de los suelos de entre 30 centímetros y un metro de profundidad presenta saturaciones de hasta 88%, lo que significa que incluso lluvias moderadas podrían provocar más inundaciones y deslaves en las próximas horas.

Comerciantes y transportistas que circulan a diario por la Ruta al Pacífico indicaron que la emergencia afecta las entregas de productos y los tiempos de traslado, generando pérdidas económicas inmediatas.

Además, no descartan activar alertas locales en Escuintla si persisten las lluvias y aumenta el nivel de riesgo.