José Luis Aguirre Pumay: perfil del magistrado suplente de la CC electo por el CSU de la Usac

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) eligió este 16 de febrero a sus magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.

Con 24 votos a favor, José Luis Aguirre Pumay fue designado como magistrado suplente, cargo para el que será juramentado el próximo 16 de marzo. Será la primera vez que integre el máximo tribunal en materia constitucional, cuyas resoluciones inciden en decisiones del Estado, procesos electorales y acciones de amparo.

#RenovaciónCC

El CSU de la USAC designa a Julia Rivera y a José Aguirre como magistrados titular y suplente para la nueva @CC_Guatemala. Rivera obtuvo 23 votos a favor y Aguirre 24. pic.twitter.com/unyUz0BXwd — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 16, 2026

Perfil de José Luis Aguirre Pumay

De acuerdo con datos de Guatemala Visible, Aguirre Pumay nació el 26 de agosto de 1977 y es abogado y notario egresado de la Usac (2007).

En el sector público se desempeñó como juez de Asuntos Municipales en Guazacapán, Santa Rosa (2016-2017) y asesor del Bufete Popular de la Usac (2013-2019). En el ámbito privado ha sido asesor jurídico de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “Trabajo y Progreso” desde 2008.

También cuenta con experiencia docente en la Usac, donde ha sido profesor titular e interino en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, así como catedrático en la Universidad Mariano Gálvez.

Registros públicos indican que fue contratista del Estado en 2018 y 2019, con cuatro contratos que suman Q3 mil 150. Además, figura el bufete profesional “Aguirre Pumay” en el sistema Guatecompras.

La designación del magistrado suplente ante la CC se da en un contexto de alta expectativa pública sobre la integración del máximo tribunal constitucional para el período 2026-2031, cuya composición será clave en futuras decisiones políticas y jurídicas del país.

Trayectoria y señalamientos

Actualmente, Aguirre Pumay funge como director del Centro Universitario de Santa Rosa (Cunsaro) desde 2022. Según datos del movimiento ProJusticia, ha manifestado públicamente respaldo al rector Walter Mazariegos.

En 2025 integró, como secretario, la planilla Avanza–Coalición Gremial durante la elección de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), alianza vinculada a figuras como la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la FECI Rafael Curruchiche, el secretario general del MP Ángel Pineda, el excandidato presidencial Manuel Baldizón y el operador político Gustavo Alejos.

Su aspiración a la Corte de Constitucionalidad ha sido cuestionada por sectores que señalan su influencia dentro de la Usac y su cercanía con autoridades universitarias.

Participación política

Aguirre Pumay ha participado en distintos procesos electorales. En 2011 fue candidato a concejal de Chiquimulilla por el partido CREO; en 2015 compitió como candidato a diputado por Santa Rosa con el Partido Patriota; en 2019 buscó la alcaldía con el partido Humanista; y en 2023 fue candidato a alcalde por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En 2017 también figuró en la lista que integraba el equipo de asesores de los parlamentarios del Congreso de la República de Guatemala.

En 2024 también se postuló como aspirante a magistrado de la Corte de Apelaciones.

4 de 10 magistrados para la CC ya han sido nombrados

José Luis Aguirre Pumay fue electo como magistrado suplente y, junto a Julia Marisol Rivera Aguilar, designada como magistrada titular, representarán a la Universidad de San Carlos de Guatemala ante la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031.

Con los nombrameintos de Pumay y Rivera, ya van cuatro de 10 magistrados nombrados para integrar la Corte de Constitucionalidad en el período 2026-2031. Estos dos se suman a Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, quienes fueron electos el 12 de febrero por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

No obstante, tanto la Usac como el CANG son solo dos de los cinco órganos que, por mandato constitucional, deben designar a un magistrado titular y un suplente para completar la integración del máximo tribunal en materia constitucional. Por lo que la integración completa de la CC para el año 2026-2031 continúa en proceso.