Joven fue a recoger a su madre a un restaurante y ambos cayeron a una hondonada porque la motocicleta se quedó sin frenos

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Joven fue a recoger a su madre a un restaurante y ambos cayeron a una hondonada porque la motocicleta se quedó sin frenos

Un hombre y su madre fueron rescatados tras sufrir un accidente en el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico.

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MADRE A HIJO CAEN EN HONDONADA EN EL 13 AL PACÍFICO

Bomberos trabajan para rescatar a madre a hijo que cayeron en una hondonada en el km 13 de la ruta al Pacífico. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios compartieron detalles del rescate de una madre y su hijo que se sufrieron un accidente cuando se desplazaban por el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico, en la entrada a un condominio.

Según el reporte, ambos viajaban en una motocicleta que sufrió desperfectos mecánicos, por lo que el piloto perdió el control, chocó contra un muro y ambos cayeron a un río.

El piloto fue trasladado al Hospital de Accidentes del Seguro Social y su madre fue llevada al Hospital Roosevelt.

Los bomberos informaron que el conductor de la motocicleta es Benjamín Ezequiel Solórzano López, de 26 años.

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Solórzano indicó que fue a recoger a su mamá a un restaurante cercano; sin embargo, cuando regresaban, en una pendiente, se quedó sin frenos.

Añadió que su madre salió expulsada unos 15 metros y él quedó a dos metros del muro, en una hondonada.

La mujer fue identificada como Nancy Xiomara López Velásquez, de 54 años.

En imágenes compartidas por los bomberos se ven las tareas de rescate de ambas víctimas del percance.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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