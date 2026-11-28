Una bebé de cinco días de nacida fue rescatada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en Patulul, Suchitepéquez, donde cuatro adultos fueron capturados por su presunta vinculación con la venta de la recién nacida. Según el reporte policial, la intervención se efectuó luego de recibir denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presunta venta de la bebé.

Agentes de la Comisaría 35 localizaron a la recién nacida sana y salva en un automóvil con placas de circulación P-762DVH, en el que se movilizaban Luis “N”, de 44 años; Astrid “N”, de 33, y María “N”, de 42, quienes fueron capturados.

La PNC informó que, al solicitarles los documentos legales de la recién nacida, los ocupantes del vehículo manifestaron que se las habían “regalado”.

Abuela y madre de la bebé se presentan ante la Policía

Tras las primeras capturas, a la sede policial se presentaron Rosa “N”, de 37 años, abuela de la recién nacida, y la madre de la bebé, una adolescente de 17 años.

Se capturó a Luis “N”, de 44 años, Astrid “N”, de 33 años ; y María “N”, de 42 años , quienes se movilizaban en un automóvil c P-762DVH, donde fue localizada la recién nacida; al solicitarles los documentos legales de la menor, indicaron que se las habían "regalado". https://t.co/qK2hgTlGkI — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 28, 2026

De acuerdo con la PNC, ambas manifestaron que habían entregado voluntariamente a la niña a las tres personas detenidas durante el operativo.

Como resultado de las diligencias, los cuatro adultos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, mientras que la adolescente fue remitida al juzgado correspondiente.

Recién nacida queda bajo resguardo de la PGN

La bebé quedó bajo la protección de la Procuraduría General de la Nación (PGN), mientras las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que fue entregada.

Durante las diligencias también fueron incautados cuatro teléfonos celulares, como parte de las pesquisas para determinar las posibles responsabilidades de las personas involucradas.

La PNC no precisó si se efectuó algún pago por la entrega de la recién nacida ni informó sobre los posibles delitos que se imputarán a los detenidos.

Las investigaciones buscan establecer si existió una transacción económica y esclarecer las circunstancias que motivaron las denuncias ciudadanas.

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