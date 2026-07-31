Jóvenes guatemaltecos reciben certificado de idioma alemán

Un grupo de 19 jóvenes guatemaltecos —hombres y mujeres—, proveniente de diversas zonas del país, obtuvo su certificado B1 de idioma alemán, con el objetivo de estudiar y a la vez trabajar en Alemania.

Isabella Velásquez, directora del Instituto de Idioma Alemán, explicó a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que, luego de haber obtenido la aprobación A1, los jóvenes lograron el certificado B1 después ocho meses de estudio diario.

El objetivo es “optar por un contrato en Alemania, donde ellos van a trabajar y a estudiar, así como a vivir en ese país por tres años”, expresó Velásquez.

Agregó que el programa es organizado por la Asociación Aloysius y Hermanas de María, quienes eligen a los participantes del programa inicial entre sus exalumnos.

Los jóvenes forman parte de la cuarta promoción del programa, que ha representado una gran oportunidad para los estudiantes guatemaltecos.

“Una oportunidad”

Cristian Alexander Lucas, uno de los miembros de esta promoción y proveniente de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, dijo que tuvo la oportunidad de estudiar por parte de las Hermanas de María y ahora solo espera poder viajar a Alemania para comenzar a estudiar y trabajar en el sector de la construcción.

Agregó que, si bien fue una etapa difícil, ahora está obteniendo los frutos de esa oportunidad.

El acto de certificación tuvo lugar el miércoles último, en el Club Alemán, zona 15 capitalina.