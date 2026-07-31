Mineduc crea programa para ampliar la educación extraescolar de poblaciones vulnerables

El Ministerio de Educación (Mineduc) publicó este 31 de julio en el diario oficial dos acuerdos ministeriales relacionados con la educación extraescolar, una de las modalidades del sistema educativo del país, que ofrece flexibilidad para adaptarse a las necesidades de la población que no accede o no concluye su trayectoria educativa en el sistema escolarizado, según establecen las normativas.

Uno de los acuerdos es el 3342-2026, mediante el cual se crea el Programa de Subvención a Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones e Instituciones Legalmente Constituidas que Desarrollan Programas y Prestan Servicios Gratuitos de Educación Extraescolar a niños en sobreedad, adolescentes, jóvenes y adultos en situación de pobreza y pobreza extrema, discriminación, movilidad humana, riesgo social o rezago educativo.

Esta normativa busca ampliar y fortalecer la cobertura de los servicios de educación extraescolar para poblaciones vulnerables, mediante programas flexibles y pertinentes, acordes con las necesidades de las comunidades y con pertinencia cultural, lingüística y territorial.

También busca impulsar procesos educativos que permitan a las personas continuar sus estudios, así como desarrollar competencias para la vida, el autoempleo, el trabajo digno y el emprendimiento.

Los programas que serán subvencionados deberán impartirse en modalidad presencial o semipresencial, por medio de los programas que administra el Mineduc, como los Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (Cemucaf) y el Programa de Educación de Adultos por Correspondencia (PEAC), y otros que la cartera apruebe e implemente.

El acuerdo señala que las organizaciones que reciban la subvención, ya sea gestionada ante el Mineduc o mediante asignación especial del Congreso de la República, deben contar con los espacios físicos, ambientes de aprendizaje o condiciones necesarias para ejecutar los programas educativos extraescolares. Además, deben cumplir los requisitos legales, técnicos, administrativos, financieros y de supervisión que establezca el ministerio.

Se hace la salvedad de que, si el apoyo económico se gestiona ante el Mineduc, esos recursos financieros deberán contemplarse en el anteproyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal correspondiente.

La normativa establece los requisitos que deben cumplir las instituciones que busquen renovar u obtener por primera vez la subvención. También podrán solicitar un incremento en el aporte para el siguiente ejercicio fiscal, pero este estará sujeto a una evaluación técnica y presupuestaria favorable del ministerio.

Las instituciones tienen prohibido ceder, transferir o subcontratar, total o parcialmente, los derechos u obligaciones que adquieran como parte del programa, así como utilizar los fondos, bienes o servicios financiados con la subvención para fines distintos de los establecidos en el convenio o para actividades político-partidarias, proselitistas o religiosas.

Tampoco podrán cobrar a los beneficiarios ni destinar los recursos de la subvención a infraestructura nueva o a mejoras permanentes en bienes propios o de terceros.

Por otro lado, quienes reciban el apoyo económico tienen la obligación de cumplir las disposiciones establecidas en el acuerdo ministerial, garantizar la gratuidad de los servicios educativos con pertinencia cultural, administrar los recursos recibidos con legalidad, eficiencia y transparencia, así como presentar los informes técnicos, financieros y la información que requiera el ministerio.

La Dirección General de Educación Extraescolar será la responsable del programa, según el acuerdo ministerial, que entra en vigor este 31 de julio.

Instrumento rector

Con el acuerdo ministerial 3343-2026, el Mineduc aprobó la Política de Educación Extraescolar o Paralela, que regirá el desarrollo del subsistema de educación extraescolar en el país.

El objetivo es promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para los guatemaltecos, orientadas al emprendimiento y al empleo digno, con lineamientos curriculares básicos adaptados al contexto y a la demanda social.

Además, se busca fortalecer la formación inicial y continua de los educadores y servidores públicos de educación extraescolar, así como implementar programas educativos inclusivos, flexibles y modulares, con la integración de nuevas tecnologías que permitan a las personas aprender en cualquier momento y lugar. Para ello se diseñarán materiales que respondan a esas necesidades.

La política, que se implementará de manera gradual en el país, estará regida por los principios de derecho a la educación, interculturalidad, equidad e igualdad, atención diferenciada, pertinencia cultural y lingüística, adaptabilidad, aprendizaje a lo largo de la vida y calidad educativa.

También establece que deberá existir coordinación interinstitucional entre el Mineduc, las demás entidades del Estado, los gobiernos locales, el sector privado, la cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil.

La Dirección General de Educación Extraescolar se encargará de orientar el diseño y la actualización de la política, además de dar seguimiento y evaluar su implementación, la cual será financiada con el presupuesto del ministerio y con apoyo de la cooperación nacional e internacional, como establece la normativa.