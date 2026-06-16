Mineduc certifica experiencia laboral y conocimientos adquiridos en 180 oficios

Este año, más de mil 500 guatemaltecos han recibido un certificado del Ministerio de Educación (Mineduc) que respalda los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos en oficios y ocupaciones que aprendieron fuera de las aulas. Contar con ese respaldo resulta útil cuando las personas solicitan un empleo o buscan emprender un negocio.

Carlos Aldana, viceministro de Educación Extraescolar, señaló que en el 2025 se certificó a 13 mil 202 personas, quienes previamente se sometieron a una evaluación para determinar su dominio en el área que desempeñan.

La meta para el 2026 es entregar certificaciones a unas 20 mil personas, entre ellas unos 9 mil 500 estudiantes de escuelas experimentales.

El objetivo de este programa es “contribuir a generar oportunidades que propicien el desarrollo social y laboral, mejorar las condiciones de vida, dignificar el empleo y fortalecer la autoestima de las personas”, agregó.

Durante el 2026, el Mineduc realizará varias jornadas de certificación de competencias. La primera fue en mayo y se entregaron mil 505 certificados. Los departamentos con mayor participación son Guatemala, Quiché, Petén y Chimaltenango. Se prevé desarrollar una jornada extemporánea en agosto, y la segunda ordinaria será en octubre.

¿Cómo funciona?

Aldana indicó que las personas interesadas deben inscribirse en cualquiera de las direcciones departamentales de Educación, encargadas de organizar las jornadas de certificación de competencias.

Luego, los interesados son convocados en una fecha específica para que profesionales de distintas áreas los evalúen. El proceso dura entre tres y cuatro horas, pues cada persona debe realizar diversas actividades para demostrar sus habilidades en el oficio u ocupación en que desea certificarse.

“Es un sistema que evalúa y certifica a las personas por su experiencia, no por su formación”, dijo el viceministro.

Varios guatemaltecos obtienen la certificación de competencias en repostería otorgada por el Ministerio de Educación. (Foto Prensa Libre: Cortesía del Mineduc)

El catálogo incluye 180 oficios en los que las personas pueden recibir una acreditación respaldada por el Mineduc, entre ellos actividades artísticas, electricidad y electrónica, fabricación mecánica, manufactura de madera y muebles, venta de bienes y servicios, transporte y mantenimiento de vehículos, pesca y acuicultura, y construcción.

También pueden certificarse como bomberos. Según Aldana, la Escuela Nacional de Bomberos Voluntarios es la encargada de impartir la capacitación y el entrenamiento. Además, realiza la evaluación en coordinación con el ministerio, que se encarga de emitir la certificación.

La participación en las jornadas de certificación está abierta a personas de 15 años en adelante y es gratuita.

“Es una oportunidad para que las personas tengan un certificado, una valoración institucional otorgada por el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Educación, que les permita decir: ‘Yo domino este oficio’, ya sea por razones laborales o por una simple cuestión de dignificación”, dijo el funcionario.

Un grupo de personas demuestra sus habilidades para interpretar marimba durante una evaluación para obtener la certificación de competencias que otorga el Mineduc. (Foto Prensa Libre: Cortesía del Mineduc)

En el extranjero

Este año, el Ministerio de Educación coordina con el consulado guatemalteco en Montreal, Canadá, la certificación de connacionales residentes en ese país, para que cuenten con un documento que respalde sus conocimientos y habilidades en los oficios que desempeñan.

El Mineduc espera entregar tres mil 500 certificaciones de competencias en Canadá.

Por otro lado, Aldana mencionó que también buscan llegar a los migrantes guatemaltecos retornados, quienes han adquirido experiencia en los trabajos que desempeñaron durante su permanencia en el extranjero.

De acuerdo con información del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), al 11 de junio del 2026 han retornado 28 mil 417 connacionales de Estados Unidos y México. Del grupo, ocho de cada 10 trabajaron en esos países, y la principal área en la que se desempeñaron fue la construcción, seguida de la cocina, la jardinería y la agricultura.