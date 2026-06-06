Así quedará el salario de los maestros con el aumento del 3% que dará el Mineduc

El Ministerio de Educación (Mineduc) otorgará un aumento salarial mensual del 3% a los maestros del sector público a partir del 1 de agosto. Además, concederá Q250 mensuales a los trabajadores del área administrativa, según anunciaron las autoridades el jueves pasado.

Dicho incremento será conforme a la clase escalafonaria, por lo que quienes tengan más años de laborar para el Mineduc recibirán un salario mensual superior al de quienes son de reciente ingreso.

Según el detalle publicado por la cartera, el incremento al salario base inicial es de Q140 y, conforme se avanza en la tabla, puede llegar hasta Q315.

Este es el segundo aumento que los maestros del sector público reciben en menos de un año, pues en junio del 2025 se concretó el primero, de 5% sobre el salario base.

A partir de agosto, estos serán los nuevos salarios que devengarán los docentes que trabajan para el Mineduc:

Nivel preprimario y primario

Para la clase escalafonaria A, el aumento es de Q140, por lo que recibirán un salario de Q4 mil 698.

Los del escalafón B recibirán Q175 más y devengarán en total Q5 mil 872.50.

En el escalafón C, el aumento es de Q210 y el salario mensual sube a Q7 mil 47.

Para la clase D, el incremento es de Q245, para recibir al final de mes Q8 mil 221.50.

En el escalafón E, el aumento es de Q280 y el salario mensual será de Q9 mil 396.

Los docentes del escalafón F recibirán un incremento de Q315, por lo que devengarán Q10 mil 570.50 mensuales.

Nivel básico y diversificado

Para la clase escalafonaria A, el aumento es de Q145, por lo que recibirán un salario de Q4 mil 981.

Los del escalafón B recibirán Q181.25 más y devengarán en total Q6 mil 226.25.

En el escalafón C, el aumento es de Q217.50 y el salario mensual sube a Q7 mil 471.50

Para la clase D, el incremento es de Q253.75, para recibir al final de mes Q8 mil 716.75.

En el escalafón E, el aumento es de Q290 y el salario mensual será de Q9 mil 962.

Los docentes del escalafón F recibirán un incremento de Q326.25, por lo que devengarán Q11 mil 207.25 mensuales.

Renglón 021 con funciones docentes

Los maestros que laboran bajo el renglón 021 en los niveles preprimario y primario recibirán un aumento de Q140, por lo que el salario mensual será de Q4 mil 429.

en los niveles preprimario y primario recibirán un aumento de Q140, por lo que el salario mensual será de Q4 mil 429. Los maestros que laboran bajo el renglón 021 en los niveles básico y diversificado recibirán un aumento de Q145, por lo que el salario mensual será de Q4 mil 669.