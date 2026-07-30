Maestros del Mineduc comenzarán a recibir aumento salarial del 3% en agosto

Este 30 de julio se publica en el diario oficial la escala salarial que los docentes del sector público recibirán a partir de agosto, el cual incluye el 3% de aumento otorgado en junio pasado. Además, se concederán Q250 mensuales a los trabajadores del área administrativa.

Dicho incremento será conforme a la clase escalafonaria, por lo que quienes tengan más años de laborar para el Mineduc recibirán un salario mensual superior al de quienes son de reciente ingreso.

Este es el segundo aumento que los maestros del sector público reciben en menos de un año, pues en junio del 2025 se concretó el primero, de 5% sobre el salario base.

Las autoridades del Mineduc han señalado que, para cubrir el aumento salarial de este año, destinarán Q38 millones mensuales.

Nuevos sueldos

El Acuerdo Gubernativo 262-2025, del Ministerio de Finanzas, establece que el sueldo base para quienes trabajan en los niveles de educación preprimaria y primaria es de Q4 mil 698 mensuales, al que se debe sumar el porcentaje escalafonario que corresponda.

Mientras que para los maestros especializados en Educación Rural el sueldo inicial mensual es de Q4 mil 630, más el porcentaje correspondiente al escalafón.

Los docentes catalogados como empíricos devengarán Q4 mil 592 al mes, más el porcentaje escalafonario.

La publicación indica que, para los puestos de director profesor titulado en Educación Primaria cuyos ocupantes no tengan título, diploma o catalogación, el sueldo inicial será de Q4 mil 592 al mes y no tendrán derecho al escalafón.

Los docentes del nivel medio devengarán según el número de cátedras que impartan en la semana, más el porcentaje escalafonario. Se hace la diferencia entre quienes laboran en el Mineduc y en el Ministerio de Cultura y Deportes (Micude).

Según la tabla, quienes impartan una cátedra durante un período a la semana en el Mineduc recibirán Q166, y en el Micude serán Q162. Los montos varían según la cantidad de períodos hasta llegar a 29 semanales. En ese caso, quienes trabajan para el Mineduc recibirán Q4 mil 816, y en el Micude, Q4 mil 676.

También se establece que el catedrático especializado de tiempo completo, equivalente a 30 períodos semanales impartidos, tendrá un sueldo de Q4 mil 981 en el Mineduc y de Q4 mil 836 en el Micude.

El sueldo para los maestros de Educación Física y Educación Estética de preprimaria y primaria será de Q831 mensuales por una cátedra de cinco períodos semanales. Mientras que para los de tiempo completo será de Q4 mil 981 al mes.

Para el personal supernumerario —renglón 021— el sueldo queda de la siguiente manera:

Técnico auxiliar, 10 horas de fin de semana: Q1 mil 527

Técnico auxiliar, 3 horas diarias: Q2 mil 291

Técnico auxiliar: Q3 mil 819

Docente auxiliar: Q3 mil 936

Facilitador itinerante: Q5 mil 073

Técnico de NUFED: Q3 mil 899

Técnico auxiliar II, 10 horas de fin de semana: Q1 mil 618

Técnico auxiliar II, 3 horas diarias: Q2 mil 427

Técnico auxiliar II: Q4 mil 044

Técnico de Educación Extraescolar I: Q3 mil 899

Técnico de Educación Extraescolar II: Q4 mil 259

Técnico itinerante de Educación Extraescolar: Q4 mil 259

Con respecto al sueldo de quienes ocupen puestos de Técnico Especializado en Telesecundaria, en el renglón 022 (personal por contrato), será de Q3 mil 307 mensuales.