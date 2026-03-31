Lluvia causa inundaciones en Villa Nueva y San Miguel Petapa este 31 de marzo

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Lluvia causa inundaciones en Villa Nueva y San Miguel Petapa este 31 de marzo

Lluvias del 31 de marzo provocan inundaciones en Villa Nueva y San Miguel Petapa; calles anegadas afectan viviendas, comercios y el tránsito vehicular.

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La lluvia de este 31 de marzo causa inundaciones en el sur del área metropolitana. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Usuarios de redes sociales reportan inundaciones por la fuerte lluvia registrada este 31 de marzo en el área sur metropolitana.

Los sectores más afectados son Villa Nueva y San Miguel Petapa, donde vecinos reportan calles inundadas y viviendas afectadas.

En videos compartidos se observa que vehículos detienen el paso debido a calles anegadas.

Además, en comercios y viviendas particulares se observa que el agua ha ingresado y se ha acumulado.

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informa que han enviado personal a San Miguel Petapa y Villa Nueva debido a los reportes de inundaciones.

Videos de las inundaciones

ESCRITO POR:

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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