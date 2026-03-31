Lluvia causa inundaciones en Villa Nueva y San Miguel Petapa este 31 de marzo

Usuarios de redes sociales reportan inundaciones por la fuerte lluvia registrada este 31 de marzo en el área sur metropolitana.

Los sectores más afectados son Villa Nueva y San Miguel Petapa, donde vecinos reportan calles inundadas y viviendas afectadas.

En videos compartidos se observa que vehículos detienen el paso debido a calles anegadas.

Además, en comercios y viviendas particulares se observa que el agua ha ingresado y se ha acumulado.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informa que han enviado personal a San Miguel Petapa y Villa Nueva debido a los reportes de inundaciones.

Videos de las inundaciones