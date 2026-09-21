Lluvia complica el tránsito en la capital y Villa Nueva este 21 de septiembre

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes 21 de septiembre complican la movilidad en la ciudad de Guatemala y Villa Nueva, donde las autoridades reportan tránsito lento, vehículos con desperfectos mecánicos y alta carga vehicular en algunos sectores.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que la lluvia afecta distintos puntos del valle de la capital y que, durante la última hora, agentes municipales atendieron cerca de 20 vehículos con fallas mecánicas.

Más de 20 vehículos con averías mecánicas tras clima que afecta el valle de la ciudad.



Llueve en la capital. pic.twitter.com/V4pJo6Gn1j — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 21, 2026

Entre los sectores con mayores complicaciones mencionó Calle Martí, el Periférico, las calzadas San Juan y Roosevelt, la 13 calle de la zona 11, sectores de La Reformita y la avenida Petapa.

La PMT también reportó lluvia en las zonas 17 y 18, mientras la Municipalidad de Guatemala advirtió de precipitaciones fuertes en la ruta al Atlántico.

Presencia de lluvia en distintas zonas de Mixco, se recomienda conducir con precaución. #TránsitoMixco pic.twitter.com/5WKR7t4PIs — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) September 21, 2026

Lluvia también afecta Villa Nueva

La PMT de Villa Nueva informó de lluvia fuerte en la calzada Raúl Aguilar Batres, Ciudad Real, zona 12, el casco urbano y la zona 5 de ese municipio.

La lluvia fuerte afecta la movilidad en distintos sectores de Villa Nueva, donde la PMT mantiene operativos y carriles reversibles para facilitar la circulación vehicular. (Foto: Prensa Libre, PMT de Villa Nueva)

Las condiciones climáticas han provocado que los automovilistas reduzcan la velocidad, lo que puede generar mayores tiempos de desplazamiento.

Agentes mantienen habilitados carriles reversibles en Ciudad Real hacia el sur y en el sector de la 52 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres hacia Villalobos. Hasta el momento del reporte no se registraban incidentes en esos puntos.

También se reportó alta carga vehicular entre Bárcenas, Villa Nueva, y Milpas Altas, aunque sin incidentes.

¿Qué precauciones tomar al conducir bajo la lluvia?

Las autoridades recomiendan a los automovilistas disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos, evitar maniobras bruscas y verificar que las luces, frenos y limpiaparabrisas funcionen correctamente.

La PMT de Villa Nueva pidió especial precaución a los motoristas debido a la reducción de visibilidad y las condiciones del pavimento. También recomendó utilizar luces bajas y, en el caso de quienes circulen por carriles reversibles, activar las luces de emergencia.

Montejo alertó además sobre motoristas que se detienen para resguardarse de la lluvia debajo de puentes, pasarelas, pasos a desnivel y viaductos, por lo que pidió a los conductores permanecer atentos al transitar por esos puntos.

Para emergencias en la ciudad de Guatemala están habilitados los números 1551 y 2380-1099.

Insivumeh prevé más lluvias durante la semana

Las precipitaciones coinciden con el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para la semana del 21 al 25 de septiembre.

La institución prevé lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica, asociadas con la entrada de humedad de ambos litorales, las altas temperaturas, la inestabilidad en el Pacífico y el paso o acercamiento de ondas del este.

También existen condiciones favorables para tormentas locales severas, por lo que no se descartan crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas y del tránsito antes de emprender un recorrido, especialmente durante la tarde y la noche.

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