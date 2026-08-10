Lluvias en Guatemala del 10 al 14 de agosto: qué regiones incluye el pronóstico del Insivumeh

El boletín meteorológico, elaborado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informa que del 10 al 14 de agosto se esperan lluvias dispersas durante la tarde y noche en el sur y centro del país.

La institución señala que el viento ligero a moderado podría cambiar al sur durante la tarde en la meseta central, incluida la capital.

El Insivumeh prevé lluvias asociadas con las condiciones locales por la entrada de humedad desde ambos litorales, así como altas temperaturas, el acercamiento y paso de ondas del este y la inestabilidad atmosférica en el océano Pacífico.

En las primeras horas del día y durante la noche se pronostica neblina en Petén, Alta Verapaz, la región del Caribe y la Franja Transversal del Norte.

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El viento soplará de ligero a moderado hacia el sur en el Pacífico. También se prevén ambiente cálido y húmedo, y lluvias durante la tarde y noche.

Dispersión de ceniza volcánica

El Insivumeh informa que el volcán de Fuego produce columnas de gas y ceniza a alturas de hasta 4,700 metros sobre el nivel del mar.

La ceniza podría dispersarse hasta 100 kilómetros, lo que podría afectar el espacio aéreo en Suchitepéquez, Retalhuleu y parte de Chimaltenango.

También explica que la emisión de ceniza se asocia con períodos de desgasificación más prolongados, lo cual es una actividad normal del volcán de Fuego.

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Temperaturas máximas por regiones

Ciudad de Guatemala: entre 27 °C y 29 °C

Altiplano central y occidental: entre 25 °C y 30 °C

Pacífico: entre 34 °C y 36 °C

Petén: entre 37 °C y 39 °C

Alta Verapaz: entre 29 °C y 35 °C

Caribe: entre 32 °C y 34 °C

Región de la cuenca del río Motagua y valles de oriente: entre 37 °C y 39 °C

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