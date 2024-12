Lluvias en Izabal y frío en occidente del territorio guatemalteco continúan este 3 de diciembre

El Insivumeh pronostica temperaturas entre 2° C y 9° C en occidente del territorio nacional.

El boletín de las condiciones atmosféricas del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indica que el viento del norte se mantiene con velocidades entre 35 y 45 kilómetros por hora en los valles de oriente y altiplano central.

La institución informa que la influencia de un sistema de alta presión persiste, así como el ingreso de humedad desde el mar Caribe.

Se prevé neblina durante el amanecer en occidente, altiplano central, Franja Transversal del Norte.

En Izabal, sur de Petén, norte de occidente y en la Franja Transversal del Norte se podría desarrollar nublados y lluvias intermitentes.

El boletín meteorológico semanal emitido por el Insivumeh da a conocer que del 2 al 6 de diciembre las temperaturas mínimas en la Ciudad de Guatemala podrían ser entre 10° C a 12° C, mientras que en el altiplano occidental serán entre -2° C a 0° C.

El instituto meteorológico afirma que las condiciones climáticas podrían causar heladas en los altiplanos central y occidental.

Temperaturas mínimas