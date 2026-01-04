Los ganadores del primer sorteo millonario de la Lotería Santa Lucía de 2026

Este 4 de enero de 2026 se efectuó el sorteo extraordinario 407 de Lotería Santa Lucía en la Plaza de la Constitución, zona 1 capitalina, ante la presencia de la mesa directiva encargada de garantizar la legalidad y transparencia del evento.

En esta edición, el sorteo repartió más de Q24.7 millones en premios, según información oficial de Lotería Santa Lucía. “Con una emisión de 110 mil billetes distribuidos a nivel nacional, el sorteo otorgó un total de 33 mil 737 premios, beneficiando a miles de guatemaltecos en todo el país”, anunciaron.

Bilder Martínez, subdirector de Lotería Santa Lucía, mencionó que este es un sorteo bastante esperado por los guatemaltecos. “Este sorteo extraordinario es una gran emoción, la gente está en la expectativa de saber quién es el nuevo millonario”, comentó.

“El sorteo está compuesto por 110 mil billetes que se emitieron. Entonces, hay oportunidad para que muchas personas puedan comprar y participar, y darse la oportunidad de ser los nuevos millonarios en Guatemala”, agregó Martínez. En total, el sorteo repartió Q24 millones 793 mil en distintos premios, incluyendo los mayores.

Además del entusiasmo por conocer a los nuevos millonarios del país, el sorteo fue amenizado por la Marimba Flor Canaleña de Villa Canales y otros músicos.

¿Cuáles fueron los premios mayores entregados durante este sorteo?

Primer premio: Q7 millones, favorecido con el número 053,662, vendido en ciudad de Guatemala.

Segundo premio: Q2 millones, favorecido con el número 019,534, vendido en Quetzaltenango. Este número inicialmente había sido premiado con Q15 mil, pero por el reglamento de Lotería Santa Lucía, será acreedor del premio de mayor valor .

Tercer premio: Q1 millón, favorecido con el número 053,799, vendido en ciudad de Guatemala.

¿Cómo cobrar un premio de Lotería Santa Lucía?

Según la entidad, los premios pueden cobrarse a partir del día hábil siguiente al sorteo en las oficinas de Lotería Santa Lucía. Si su billete resultó ganador de algún premio, debe presentarlo en buen estado junto con copia del DPI y el número de RTU.

Asimismo, la organización indica que, cuando el portador adquiere un cachito y su número resulta premiado, le corresponde el 10 por ciento del premio, ya que el billete completo está dividido en diez cachitos.

Además, señalan que cada premio está sujeto a la retención del 10 por ciento del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del por ciento del Impuesto de Timbres. Para consultar el listado oficial de premios e información adicional, visite: www.loteria.org.gt.