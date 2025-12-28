Escenario
Cuándo se juega la Loteria de Q7 millones en Guatemala
La Lotería Santa Lucía sorteará Q7 millones en 2026, en el marco de uno de sus eventos más esperados. Miles de guatemaltecos participan cada año en esta tradición que combina ilusión, solidaridad y apoyo.
Una imagen en que el Comité Prociegos y Sordos hace la invitación a participar en el sorteo 2026 de Q7 millones. (Foto Prensa Libre: cortesía Lotería Santa Lucía)
El Sorteo Extraordinario No. 407 de la Lotería Santa Lucía ofrecerá como premio mayor Q7 millones. Esta actividad anual programada para el domingo 4 de enero de 2026 e invita a los guatemaltecos a probar suerte y a colaborar con la labor del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
Cada billete está compuesto por 10 décimos o cachitos. En esta edición, el valor del billete entero es de Q350, y Q35 por cachito.
La venta de billetes de la Lotería Santa Lucía constituye la base económica del funcionamiento de los programas y servicios del Comité.
En un comunicado, la institución informó que este sorteo es esperado por miles de guatemaltecos que, año con año, confían en esta tradición que une, emociona y transforma vidas.
En total, se ofrecen Q24 millones 793 mil en premios, distribuidos en tómbola, aproximaciones y terminaciones.
La emisión consta de 110 mil billetes, disponibles en todo el territorio nacional. El primer premio es de Q7 millones; el segundo, de Q2 millones; y el tercero, de Q1 millón.
“Lotería Santa Lucía expresa su profundo agradecimiento a los guatemaltecos que, semana a semana, participan, confían y apoyan la labor que realizan los compradores mayoristas —con o sin discapacidad— que recorren el país distribuyendo oportunidades”, señala la organización.
Todos los sorteos son supervisados y fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas y la Gobernación Departamental. Estas entidades garantizan la transparencia en el manejo de los ingresos y permiten que el Comité continúe su labor humanitaria, ampliando la cobertura de sus servicios y programas.
Pasos para comprar un billete en línea
Para ingresar en línea ingrese en el siguiente link: https://loteria.org.gt/. También se tiene una App de la Lotería.
- Debe crear un usuario y contraseña, e iniciar sesión.
- Escoja el sorteo en el que desea participar.
- Elija el número con el que quiere jugar. Dispone de 30 minutos para efectuar el pago.
- Debe ingresar a “Ver carrito”, donde se muestra la descripción del número seleccionado.
- Confirme su información personal e introduzca los datos de su tarjeta de crédito o débito para procesar el pago.
- El comprobante de la compra y el billete digital serán enviados a su correo electrónico.