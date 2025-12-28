Cuándo se juega la Loteria de Q7 millones en Guatemala

El Sorteo Extraordinario No. 407 de la Lotería Santa Lucía ofrecerá como premio mayor Q7 millones. Esta actividad anual programada para el domingo 4 de enero de 2026 e invita a los guatemaltecos a probar suerte y a colaborar con la labor del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

Cada billete está compuesto por 10 décimos o cachitos. En esta edición, el valor del billete entero es de Q350, y Q35 por cachito.

La venta de billetes de la Lotería Santa Lucía constituye la base económica del funcionamiento de los programas y servicios del Comité.

En un comunicado, la institución informó que este sorteo es esperado por miles de guatemaltecos que, año con año, confían en esta tradición que une, emociona y transforma vidas.

En total, se ofrecen Q24 millones 793 mil en premios, distribuidos en tómbola, aproximaciones y terminaciones.

La emisión consta de 110 mil billetes, disponibles en todo el territorio nacional. El primer premio es de Q7 millones; el segundo, de Q2 millones; y el tercero, de Q1 millón.

“Lotería Santa Lucía expresa su profundo agradecimiento a los guatemaltecos que, semana a semana, participan, confían y apoyan la labor que realizan los compradores mayoristas —con o sin discapacidad— que recorren el país distribuyendo oportunidades”, señala la organización.

Todos los sorteos son supervisados y fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas y la Gobernación Departamental. Estas entidades garantizan la transparencia en el manejo de los ingresos y permiten que el Comité continúe su labor humanitaria, ampliando la cobertura de sus servicios y programas.

Pasos para comprar un billete en línea

Para ingresar en línea ingrese en el siguiente link: https://loteria.org.gt/. También se tiene una App de la Lotería.