Siete rituales para recibir el Año Nuevo 2026 y atraer prosperidad y bienestar

El cierre de un ciclo y la fiesta de Año Nuevo puede influir de manera positiva en el bienestar personal. Este proceso de renovación, afirma el psicólogo Juan Carlos Zetina, ayuda a conectar con un espíritu renovado y con una nueva energía, algo especialmente relevante al acercarse el nuevo año.

Los últimos días del año son propicios para concluir proyectos pendientes y reflexionar sobre los aspectos de la vida que requieren resolverse. Evaluar el cierre del año permite liberar espacio mental y abre nuevas oportunidades.

La noche del 31 de diciembre también está llena de rituales que se realizan con la intención de atraer buena fortuna. La tradición señala que deben efectuarse en las primeras horas del año nuevo.

El origen de comer 12 uvas tiene dos teorías, según Forbes México. La primera se remonta a 1882, cuando la clase burguesa solía beber champán y comer uvas durante la cena de Nochevieja. Un grupo de madrileños se burló de esta costumbre y acudió a la Puerta del Sol a comer 12 uvas al ritmo de las campanadas. Así habría comenzado la tradición como una sátira a la aristocracia.

La segunda teoría data de 1909, cuando los productores de uva promovieron una cosecha como “las uvas de la buena suerte”. Los paquetes contenían 12 unidades, en alusión a los 12 meses del año siguiente.

Entre los rituales para recibir el año nuevo, se dice que guardar en la cartera un sobre rojo con un billete en su interior y mantenerlo allí durante todo el año podría atraer prosperidad. La terapeuta Lili Gutiérrez comenta que muchas personas también colocan un billete o una moneda dentro de un zapato con el mismo fin.

Un artículo publicado en Prensa Libre menciona que quienes poseen una joya, preferentemente de oro, deben usarla al recibir el año nuevo. “Al mediodía del 1 de enero, las personas salían a ver el cielo y contaban cuántas nubes veían, al tiempo que rezaban en silencio. El número de estas representaba la suma de dinero que tendrían en el año venidero”, detalla el texto.

Gutiérrez recomienda un baño especial para recibir el año con energía renovada. Consiste en hervir agua y agregar anís estrellado, cáscaras de mandarina, pétalos de rosa y rajas de canela. Esta infusión se incorpora al baño con el propósito de brindar energía y purificar el cuerpo. Está especialmente recomendado para relajarse y para quienes han atravesado momentos difíciles durante el año.

Uno de los propósitos más comunes de fin de año es encontrar pareja. A medianoche, colocarse debajo de una mesa ayudaría a atraer a esa persona especial y favorecería una relación duradera y sana. Lo cierto es que muchas de estas acciones se realizan por diversión o “por si acaso” resultan efectivas. Aquí compartimos siete más:

1 Lentejas y prosperidad

En Italia, las lentejas simbolizan riqueza y dinero, por lo que forman parte de un ritual asociado con la abundancia económica. La tradición indica que deben incluirse en la cena de fin de año y colocarse en algún rincón de la casa, como en el centro de la mesa de la sala o del comedor. También es común llevar algunas en el bolsillo del pantalón.

(Foto Prensa Libre: Freepick)

2. Las cabañuelas

Las cabañuelas son una tradición de origen español que consiste en observar los primeros 12 días de enero como predicción del clima para los siguientes 12 meses del año. Por ejemplo, si el día 4 llueve, se espera que en abril —por ser el cuarto mes— haya algunas lluvias. Existen otros métodos de conteo que se aplican durante el resto del mes.

(Foto Prensa Libre: Freepick)

3. Comer uvas

La tradición más conocida para recibir el año nuevo consiste en comer 12 uvas al compás de las campanadas de medianoche, pidiendo un deseo por cada una. Se recomienda que las uvas sean pequeñas para facilitar su consumo y tener previamente escritos los deseos. Algunas personas también encienden 12 velas, una por cada mes del año.

Ripe grapes in a wicker basket on a white background. top view.

4. Viajar en el nuevo año

Una de las costumbres más populares de la temporada consiste en alistar una maleta como si se estuviera por emprender un viaje y salir con ella a la calle. Dar una vuelta a la manzana o a la cuadra simboliza el deseo de tener más viajes y aventuras durante el año nuevo.

(Foto Prensa Libre: Freepick)

5. Arreglos en el hogar

Es común que algunas familias destinen tiempo y recursos para hacer mejoras en la vivienda, con la creencia de que dejar desperfectos sin reparar podría atraer mala fortuna. Se dice que un cambio positivo en el entorno atrae suerte y éxito, mientras que no realizar las reparaciones conllevaría pobreza.

(Foto Prensa Libre: Freepick)

6. Quemar una lista de deseos

Al finalizar el año, es común elaborar una lista de propósitos o deseos para el nuevo ciclo. La tradición indica que ese papel debe quemarse justo después de concluir las 12 campanadas de medianoche. Luego, las cenizas se lanzan al viento.

(Foto Prensa Libre: Freepick)

7. ¿Qué color elegirá?

Usar ropa interior de un color específico durante los primeros minutos del 1 de enero se asocia con la atracción de determinados deseos para el nuevo año. Según las creencias populares, el rojo simboliza el amor y la pasión; el verde, la abundancia; y el amarillo, la prosperidad.