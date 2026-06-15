Manifestación afecta el tránsito en el perímetro del Aeropuerto Internacional La Aurora

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Manifestación afecta el tránsito en el perímetro del Aeropuerto Internacional La Aurora

El tránsito se complica en la zona 13 por una manifestación en las proximidades del Aeropuerto Internacional La Aurora.

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MANIFESTACIÓN EN PASO AL AEROPUERTO LA AURORA

Manifestación afecta tránsito en perímetro del Aeropuerto La Aurora. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT)

La Municipalidad de Guatemala informa que este lunes 15 de junio un grupo de manifestantes bloquea la circulación vehicular en cercanías al Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13.

La comuna pide a los automovilistas tomar en cuenta esta información y les sugiere utilizar rutas alternas; además, atender las indicaciones de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indica que el tránsito es desviado en la 7a. avenida y 15 calle, zona 13, en la rotonda que conecta con las colonias Aurora y con el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Como ruta alterna, recomienda utilizar la avenida Hincapié hacia la colonia Santa Fe, zona 13, para luego incorporarse al área del aeropuerto.

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Según Montejo, el grupo de unas 150 personas pide la renuncia de un funcionario del Ministerio de Comunicaciones.

Algunos manifestantes permanecen en la banqueta y otros sobre los carriles.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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