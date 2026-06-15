Manifestación afecta el tránsito en el perímetro del Aeropuerto Internacional La Aurora

La Municipalidad de Guatemala informa que este lunes 15 de junio un grupo de manifestantes bloquea la circulación vehicular en cercanías al Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13.

La comuna pide a los automovilistas tomar en cuenta esta información y les sugiere utilizar rutas alternas; además, atender las indicaciones de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indica que el tránsito es desviado en la 7a. avenida y 15 calle, zona 13, en la rotonda que conecta con las colonias Aurora y con el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Como ruta alterna, recomienda utilizar la avenida Hincapié hacia la colonia Santa Fe, zona 13, para luego incorporarse al área del aeropuerto.

Según Montejo, el grupo de unas 150 personas pide la renuncia de un funcionario del Ministerio de Comunicaciones.

Algunos manifestantes permanecen en la banqueta y otros sobre los carriles.

Manifestantes permanecen y hay desvío obligaría del tráfico en la 7 avenida 15 calle zona 13, rotonda que conecta para llegar a colonias Aurora o para Aeropuerto Internacional La Aurora.



⚠️ Vía alterna próxima, conexión por Avenida Hincapié a colonia Santa Fe zona 13,… pic.twitter.com/bDvhID7neJ — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) June 15, 2026

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