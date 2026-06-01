Manifestación por alza del pasaje paraliza los accesos a Santa Elena Barillas

La portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales, Irma Orantes, informó que grupos de manifestantes bloquean vías en Santa Elena Barillas, lo que complica la movilidad vehicular.

La PMT de Villa Canales reportó que los inconformes permanecen en las rutas desde la madrugada de este 1 de junio, por el alza del precio del transporte colectivo.

Orantes afirmó que los manifestantes están a la espera de establecer un diálogo con las autoridades correspondientes.

Las autoridades de tránsito recomendaron utilizar vías alternas, como la carretera hacia la aldea El Tablón y la aldea Colmenas.

Además, el cierre vial en el sector de Monjas, aldea Chichimecas, permanece hasta nuevo aviso.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial confirmó que los bloqueos se ubican en:

Kilómetro 38.5 de la ruta departamental de Guatemala 1, de Amatitlán a Santa Elena Barillas

Kilómetro 38 de la ruta departamental de Guatemala 9, de la aldea Jocotillo a Santa Elena Barillas

Kilómetro 37 de la ruta departamental de Guatemala 10, de la Ciudad de Guatemala a Santa Elena Barillas

🚨 Provial Informa 📷



📷 Se reportan tres bloqueos en diferentes rutas del país.



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📷 Consulta aquí el estado de las rutas: https://t.co/nqGSiA4vcn 🗺️ https://t.co/H6sPML79Ru pic.twitter.com/hQLkz8ybdy — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) June 1, 2026

Los bloqueos se llevan a cabo en ambos sentidos de la vía.

La PMT de Villa Canales confirmó que los manifestantes han incendiado neumáticos en la vía pública.