Manifestación por alza del pasaje paraliza los accesos a Santa Elena Barillas

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Manifestación por alza del pasaje paraliza los accesos a Santa Elena Barillas

Tras el aumento del precio del transporte colectivo, grupos de manifestantes bloquearon este 1 de junio los principales accesos a Santa Elena Barillas, Villa Canales, donde también incendiaron neumáticos mientras esperan una respuesta de las autoridades.

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manifestación alza de pasaje Villa Canales

La inconformidad por el aumento del pasaje llevó a manifestantes a cerrar en ambos sentidos tres rutas que conectan con Santa Elena Barillas. Las autoridades reportan complicaciones en la movilidad. (Foto Prensa Libre: PMT de Villa Canales).

La portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales, Irma Orantes, informó que grupos de manifestantes bloquean vías en Santa Elena Barillas, lo que complica la movilidad vehicular.

La PMT de Villa Canales reportó que los inconformes permanecen en las rutas desde la madrugada de este 1 de junio, por el alza del precio del transporte colectivo.

Orantes afirmó que los manifestantes están a la espera de establecer un diálogo con las autoridades correspondientes.

Las autoridades de tránsito recomendaron utilizar vías alternas, como la carretera hacia la aldea El Tablón y la aldea Colmenas.

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Además, el cierre vial en el sector de Monjas, aldea Chichimecas, permanece hasta nuevo aviso.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial confirmó que los bloqueos se ubican en:

  • Kilómetro 38.5 de la ruta departamental de Guatemala 1, de Amatitlán a Santa Elena Barillas
  • Kilómetro 38 de la ruta departamental de Guatemala 9, de la aldea Jocotillo a Santa Elena Barillas
  • Kilómetro 37 de la ruta departamental de Guatemala 10, de la Ciudad de Guatemala a Santa Elena Barillas

Los bloqueos se llevan a cabo en ambos sentidos de la vía.

La PMT de Villa Canales confirmó que los manifestantes han incendiado neumáticos en la vía pública.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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