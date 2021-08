Manual Ciudadano: ¿Cómo identificar un vehículo en un retén?

Aunque son procedimientos de rutina, a algunos pilotos les surgen dudas sobre qué documentos deben tener a la mano para presentarlos a los agentes y no ser víctimas de algún abuso.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de la PMT, explica que los agentes de tránsito solo están facultados para solicitar al conductor la licencia, la tarjeta y el impuesto de circulación en vehículos particulares, mientras que los autobuses de transporte extraurbano, taxis, fletes o tráileres deben tener un permiso específico para prestar servicios autorizados dentro de la ciudad.

En el artículo 43 de la Ley de Tránsito se establece que la autoridad retendrá la licencia de conducir cuando el piloto no presente documentos de identificación del vehículo o este carezca de placa de circulación, por lo que será conducido con agentes de la PNC.

Montejo añade que la ley establece que los conductores deben presentar la tarjeta y el impuesto de circulación físico a las autoridades, aunque ahora se obtengan estos documentos de manera digital.

“Nosotros tenemos que solicitarlo por escrito mientras la ley no cambie. No estamos facultados para recibir el teléfono y leer el documento en el dispositivo. Se puede dar a una mala interpretación”, explicó.

¿Es válida la tarjeta de circulación antigua?

Un criterio distinto aplica la Policía Nacional Civil (PNC). Jorge Aguilar, portavoz de la institución, señala que en los retenes se pide a los conductores la tarjeta y el impuesto de circulación, DPI y licencia de conducir.

Agregó que nadie debería presentar la tarjeta de circulación antigua, pues se podría sospechar que el vehículo está desactivado y al verificar podrían consignar el carro para que se resuelva la situación ante el juez.

Este criterio no lo aplica la PMT de la capital. Montejo indica que sigue siendo válida la tarjeta de circulación no electrónica, porque no se ha cambiado en la ley.

Montejo señala que tienen habilitado el teléfono: 2380-1024, oficina de Asuntos Internos, para que las personas llamen en caso de que tengan dudas cuando los agentes de tránsito efectúan algún procedimiento y se investiguen las denuncias.

Identificación de los puestos de registro

Los policías deben estar identificados plenamente, con sus nombres, apellidos y números de identificación cuando soliciten documentos al piloto del vehículo.

Documentos para un automotor particular

Los agentes de tránsito solo están facultados para solicitar licencia, tarjeta e impuesto de circulación, si se trata de vehículos particulares

Documentos para el transporte público

Los autobuses de transporte extraurbano, taxis, fletes o tráileres deben tener un permiso especial para prestar servicios autorizados dentro de la ciudad.

¿Puede sustituir el DPI a la licencia de conducir?

No. La policía de Tránsito no solicita el DPI, pero sí lo puede requerir la Policía Nacional Civil para identificar al conductor en caso de ser sospechoso de algún delito.

Qué pasa si no porta matrícula o distintivos

El artículo 43 de la Ley de Tránsito establece que se retendrá la licencia de conducir del piloto cuyo vehículo no porte matrícula o tarjeta de circulación.

¿Se puede presentar la tarjeta de circulación electrónica?

No. La policía de Tránsito solo acepta el documento impreso porque la ley correspondiente así lo estipula.

Multas por tarjeta de circulación vencida

En caso de que los conductores no porten la tarjeta de circulación, corresponde una multa de Q500 y la consignación del vehículo, y si está vencida, Q200.

¿Dónde poner quejas o pedir información?

En la capital, si se sospecha de un mal procedimiento de un agente de tránsito, se debe comunicar al 23801024; también por información de procesos.

