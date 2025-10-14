Mario Luis Pacay asume como director del SP en medio de una crisis por fuga de 20 pandilleros del Barrio 18

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, designó este martes 14 de octubre a Mario Luis Pacay como nuevo director general en funciones del Sistema Penitenciario (SP), luego de la destitución de las anteriores autoridades por la fuga de al menos 20 pandilleros del centro de detención Fraijanes 2.

El hecho, que aún se encuentra bajo investigación, fue confirmado por el propio ministerio. Según el SP, los reclusos no fueron localizados durante una requisa interna, lo que permitió determinar su evasión.

Según gobernación, Pacay asume el cargo con el encargo de garantizar la seguridad, fortalecer la administración penitenciaria y evitar nuevas fugas. Es egresado de la Universidad Galileo, con título en Administración Pública, y cuenta con una maestría en Seguridad de la Nación por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con más de 15 años de experiencia en el servicio público, ha ocupado distintos cargos en instituciones vinculadas con la seguridad nacional.

“El nuevo director reafirma su compromiso con el orden, la legalidad y el control efectivo de los centros penitenciarios”, indicó el Ministerio de Gobernación.

Los reos fugados, integrantes de la pandilla Barrio 18, escaparon de la prisión ubicada en el municipio de Fraijanes, a unos 20 kilómetros al sureste de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con reportes locales, la fuga se habría producido de forma escalonada y no masiva. El ministro Jiménez confirmó el hecho y señaló que “ya recibí todos los análisis de inteligencia e investigación y vamos con todo tras estos 20 criminales”.

La evasión ocurre en medio de una creciente tensión entre las autoridades penitenciarias y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que mantienen una pugna por el control interno de las cárceles. En julio pasado, sus cabecillas fueron trasladados a la prisión de máxima seguridad Renovación I, medida que desató disturbios y motines en varios centros.

El pasado 23 de septiembre, Estados Unidos declaró a la Barrio 18 como una organización terrorista, como parte de su estrategia contra el crimen transnacional.