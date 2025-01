Marn advierte que no habrá prórroga y se impondrán multas por incumplir con la clasificación de desechos

El 11 de febrero vence la prórroga y cobra vigor finalmente el reglamento que ordena la separación de desechos sólidos, por lo que las municipalidades deberán cumplir con varios protocolos, desde la recolección hasta el procesamiento en los rellenos sanitarios. De esta cuenta, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) advierte que está lista para imponer las multas si las comunas no tienen intención de cumplir con la disposición legal.

El viceministro de Ambiente, Edwin Castellanos, recalcó que el acuerdo 164-2021 para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes está vigente desde el 2021, pero se dio un plazo de 24 meses para que se implementaran las acciones correspondientes en cada municipalidad, plazo que venció en agosto de 2023; sin embargo, para que las municipalidades cumplieran, se otorgó una nueva prórroga de 18 meses y termina el 11 de febrero próximo.

"Pero no es la fecha en que se debe empezar a trabajar, las municipalidades ya tienen que estar trabajando en la clasificación, hay 83 que han hecho caracterización de la basura, que consiste en saber qué cantidad de desechos generan en los municipios y de qué tipo", explicó.

Castellanos reconoce que "hay un buen número" de comunas que no han comenzado los procesos, por lo que insta a buscar asesoría en el Ministerio de Ambiente, porque muchas comunas no tienen la infraestructura adecuada para procesar los desechos.

"Nuestra misión no es ser un ente punitivo, sino al contrario, es un ministerio que puede acompañar para que manejemos adecuadamente los desechos", acotó.

El funcionario indicó que de recibir denuncias de incumplimiento se comenzará el debido proceso para multar a las municipalidad. No obstante, indicó que no será inmediato, debido a que se verificará la denuncia y las municipalidades tiene el derecho a interponer apelaciones para no ser sancionados.

"Es un hecho que todo el buen manejo de los desechos requiere una inversión y hay limitaciones financieras en las municipalidades", añadió Castellanos.

El viceministro dejó claro que esta vez no habrá prórrogas, aunque sí está consciente que el próximo 11 de febrero no todas las comunas podrán cumplir a cabalidad con las disposiciones.

"Además de inversión se requiere de disposición política, y es posible que eso no ocurra en todas las municipalidades, pero con dar una ampliación para que entre en vigencia el acuerdo no se va lograr".

Daños

El Ministerio de Ambiente está consciente que todavía hay una buena parte de la población que dispone sus desechos sólidos en barrancos o la quema, lo cual representa un riesgo porque se generan gases tóxicos. De esta cuenta, Castellanos afirmó que han tenido acercamiento con varios alcaldes, quienes les aseguran que son los vecinos los que demandan el buen manejo de los desechos.

"Se necesita educar a la población, por lo que se comenzaron campañas publicitarias, hay spot radiales para promover que la gente clasifique la basura", enfatizó.

La normativa establece que se deberán clasificar los residuos orgánicos: restos de comida, cáscaras de fruta, verduras, hortalizas, residuos de jardín, pastos, ramas, tierra de polvo y ceniza. Los productos inorgánicos: papel, cartón, plásticos, vidrio, bolsas de frituras, y otros que no tengan metales.

La recomendación es que la basura orgánica se coloque en un bote o bolsa verde, mientras que la basura no orgánica en un recipiente negro.

Castellanos recalcó que la clasificación de plásticos y otros materiales reciclables ya se efectúa en algunos rellenos sanitarios, y lo que se busca es aumentar ese nivel de separación.

Alcaldes en contra

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió ayer no suspender 7 artículos del acuerdo gubernativo 164 - 2021, del reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes. La respuesta obedece a una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo que presentó el alcalde de Mixco, Neto Bran.

En la sesión plenaria de la CC resolvió no brindar la suspensión provisional a los artículos que cuestionaba el jefe edil.

Los puntos del acuerdo que atacaba el jefe edil eran aquellos relacionados con las sanciones y multas ante el incumplimiento de la clasificación de los desechos.

El artículo 54 del Reglamento establece que se sancionará con multa cuando, como resultado de la verificación, se determine el incumplimiento de los compromisos ambientales, con un monto que va de uno a 40 salarios mínimos mensuales por cada incumplimiento a los compromisos ambientales, qué se determinarán de conformidad con los parámetros establecidos por el Marn.

Inconstitucionalidad rechazada

En julio último, el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, presentó una inconstitucionalidad en contra del reglamento que ordena la separación de basura a partir del 11 febrero del 2025. No obstante, la CC no otorgó la suspensión provisional de los artículos señalados por el alcalde.

Siero solicitó que se suspendieran los artículos 1, 12, 13, 49, 52, 53 y 54. En estos se refiere a los entes sujetos, la fecha en la que entra en vigencia la ley, la clasificación y las sanciones. Con la decisión de la CC queda en pie que el reglamento deberá empezar a ser aplicado en el país.

Recientemente, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) insistió en que los reglamentos de manejo de desechos sólidos y aguas residuales contienen puntos por los cuales son poco aplicables. Además, indicaron que las normas podrían utilizarse para perseguir a los alcaldes.

El viceministro de Ambiente, Edwin Castellanos, aseguró que el reglamento de desechos sólidos les pide a las municipalidades crear dos documentos, el Plan Municipal para la Gestión de los Desechos, por un lado, y la Caracterización de los Desechos, por otro. En este segundo, las comunas deben detallar qué tipo de desechos manejan y cuánto se genera.

“Hasta el momento, hay 83 municipalidades con estudios de caracterización desde que salió el reglamento en el 2021, y 32 comunas elaboraron el plan municipal, que han hecho en función de un manual que se socializó con ellos”, aseveró.

Según el funcionario se ha trabajado con 275 municipios que representan el 81 % del total.