Meseros protestan contra las restricciones y exigen que se agilice el proceso de vacunación

Los meseros se oponen a las restricciones y que se ponga fin a la Ley Seca. (Foto Prensa Libre: Élmer Vargas)

Meseros y otro tipo de trabajadores de restaurante y bares salieron este viernes 23 de abril a las calles del Centro Histórico para protestar en contra de las medidas impuestas en el estado de Prevención, que los obliga a cerrar operaciones a partir de las 18 horas.

Los inconformes aseguran que el Gobierno no da soluciones ante la pandemia y que se escuda en las restricciones que solo impactan en la economía de las familias que dependen de los restaurantes y bares que, por lo general, operan por las noches.

Añaden que no es responsabilidad de sus negocios el que se haya disparado el número de contagios, pues desde que se retomaron las actividades se han mantenido las medidas de prevención contra el coronavirus, por lo que consideran injusto que las restricciones los vuelvan a impactar, pues ya se empiezan a registrar, de nuevo, cierres de negocios y despidos de personal.

“Se fueron a la playa y no se cuidaron y eso no es nuestra culpa. El Gobierno debió haber cerrado el país para Semana Santa y no lo hizo y ahora queremos soluciones y no restricciones”, dijo uno de los meseros que solo se identificó como Óscar, quien llegó frente al Palacio Nacional de la Cultura para demostrar su rechazo contra el presidente Alejandro Giammattei y las restricciones.

Agregó que son unas 20 mil personas las afectadas con las medidas y que debe haber igualdad, porque algunos comercios pueden extender sus horarios de atención.

“Somos meseras y queremos trabajar, queremos soluciones y no restricciones”, dijo Larisa Vanesa, quien calificó de injustas las medidas, pues es su caso es madre soltera y su trabajo corre peligro por la falta de operaciones.

“Todos necesitamos trabajar y llevar el sustento diario a nuestras casas, porque algunas somos madres solteras y nos afectan porque nos cierran a las 6 de la tarde”, refirió.

Además, exigen que se extienda el horario de la Ley Seca y que se retire el aforo del 25 % en los restaurantes, pues estos ya se habían adaptado a las medias anteriores.

Un propietario de restaurante añadió que se opone a las restricciones y que lo único que quieren es trabajar, al tiempo de exigirle al Gobierno que agilice el plan de vacunación para hacerle frente a la enfermedad.

“No es justo porque desde el 8 de agosto del año pasado estamos abiertos y no se habían disparado los casos como ahora, entonces eso no es su culpa de nosotros”, refirió.

Mirna Díaz, subgerente de un restaurante, señaló que las restricciones no solo afectan a los meseros, sino que todas las personas que integran los negocios, como personal administrativo, de mantenimiento y de seguridad.

Dijo que ni buscan confrontar, sino que sus demandas lleguen a oídos del presidente Giammattei para que los apoyo en evitar que esto se convierta en otra crisis económica.

Restricciones

Se limita las reuniones públicas o privadas al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos.

Autoridades podrán disolver reuniones o manifestaciones públicas que limiten la libre locomoción o que se efectúen sin las medidas sanitarias.

Las fuerzas de seguridad y Ministerio de Salud podrán solicitar a quienes viajen por Guatemala la declaración y documentos de itinerario a seguir.

El uso de la mascarilla será obligatorio en todo espacio o lugar público, establecimientos estatales o públicos, espacio o lugar privado abierto al público, lugares privados de servicios de acceso restringido y de cualquier clase de transporte o tránsito. El incumplimiento ameritará sanciones penales y administrativas. Quienes por alguna contraindicación certificada no la puedan usar en público quedan exentos, en cuyo caso la recomendación es no salir de casa.

El consumo de bebidas alcohólicas queda restringido de 18 horas para las 6 horas del día siguiente.

La venta de bebidas alcohólicas queda restringida de 20 horas para las 6 horas del día siguiente.

Aparte del Estado de Prevención, hay otras disposiciones sanitarias que emanan de un acuerdo del Ministerio de Salud referentes a: