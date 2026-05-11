Mineco financiará a mipymes que produzcan y comercialicen productos de la canasta básica

El Ministerio de Economía (Mineco) destinó un fondo de Q50 millones para financiar a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) vinculadas con la producción y comercialización de productos de la canasta básica, informaron este lunes 11 de mayo fuentes de esa cartera.

Elizabeth Ugalde, viceministra de Economía, informó que para ese fin se aprobó una política de protección para las mipymes relacionadas con la canasta básica, con el objetivo de mitigar el impacto provocado por el aumento de los precios de los combustibles.

Según explicó, el programa fue aprobado el 16 de abril en el Consejo de la Mipyme y contempla un plan piloto de Q50 millones financiado por medio del Fondo de la Mipyme, sin requerir recursos adicionales del presupuesto nacional.

La funcionaria indicó que el apoyo está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas que producen, comercializan, almacenan o distribuyen alimentos de la canasta básica.

El mecanismo funcionará por medio de cooperativas y asociaciones de crédito, que recibirán financiamiento del Mineco con una tasa de interés del 0%, con la condición de otorgar créditos a las mipymes beneficiarias con una tasa preferencial del 5%.

Ugalde señaló que estos créditos tendrán un plazo de hasta seis años y que la política tendrá una vigencia inicial de 24 meses.

Finalmente, afirmó que la medida busca aliviar los costos de producción y distribución de alimentos, con el propósito de reducir el impacto económico para los consumidores.

“Con esto esperamos aliviar un poco el bolsillo de las personas que consumen productos de la canasta básica, por medio del apoyo que les estamos brindando”, dijo la funcionaria.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.