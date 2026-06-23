Mineduc duplica beca de alimentación para estudiantes de internados y eleva aporte a Q1 mil 300

Comunitario

Mineduc duplica beca de alimentación para estudiantes de internados y eleva aporte a Q1 mil 300

El beneficio de la beca alcanzará a mil estudiantes de nivel medio durante el 2026.

|

time-clock

Estudiantes del Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner serán beneficiados con el aumento de la beca de alimentación. (Foto Prensa Libre: captura de video del Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner)

Los estudiantes de cuatro centros educativos con internado recibirán el doble de recursos para gastos alimentación, luego de que el Ministerio de Educación (Mineduc) aprobara el incremento a esas becas mediante el Acuerdo Gubernativo 98-2026.

Desde el 2014, el beneficio era de Q650 mensuales, pero a partir de este 23 de junio el monto será de Q1 mil 300, el cual se entregará para cubrir los nueve meses que dura el ciclo escolar.

El acuerdo gubernativo indica que, debido al aumento sostenido del costo de la canasta básica, el monto inicial resultaba insuficiente para atender las necesidades alimentarias de los estudiantes, por lo que era necesario incrementarlo para garantizar la permanencia escolar y el buen rendimiento académico de los beneficiarios.

Los establecimientos que recibirán el aporte son el Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner, Mazatenango, Suchitepéquez; la Escuela Normal Regional de Oriente, Monjas, Jalapa; la Escuela Normal Rural Pedro Molina, La Alameda, Chimaltenango, y la Escuela Normal Regional de Occidente, Santa Lucía Utatlán, Sololá.

LECTURAS RELACIONADAS

Segn un estudio de çsies los jvenes estan escogiendo cursar otra carrera en el area de diversificado para suplir el magisterio. Foto Estuardo Paredes 17/09/12

Jornada ampliada, incentivos y especialidades: los cambios que prepara el Mineduc para el magisterio

chevron-right
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL PARA VARONES ZONA 13, SALDRAN DE ESTUDIAR HASTA DE 31 DE OCTUBRE, PARA REPONER EL TIEMPO PERDIDO EN LAS MANIFESTACIONES EN CONTRA DEL AUMENTO DE UN ANO EN LA CARRERA DEL MAGISTERIO./ MYNOR DE LEON

Así quedará el salario de los maestros con el aumento del 3% que dará el Mineduc

chevron-right

De acuerdo con el Mineduc, el beneficio alcanzará este año a 1 mil 120 jóvenes que estudian en dichos establecimientos. Por lo que mensualmente la cartera erogará Q1 millón 456 mil y, para abarcar el año escolar, desembolsará Q13.1 millones.

El monto para cubrir la beca saldrá del presupuesto vigente del ministerio, por medio de una modificación presupuestaria.

Beneficiarios

El pago de becas para alimentación se originó con el Acuerdo Gubernativo 620-97, y el monto original era de Q300, que luego pasó a Q650 y ahora se duplicó.

Se creó con la finalidad de que los jóvenes de las comunidades tuvieran la oportunidad de continuar sus estudios en un internado, por lo que la distancia a la que se encontrara el centro educativo dejara de ser una preocupación y se enfocaran en su preparación académica.

Por ejemplo, el Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner, Mazatenango, Suchitepéquez, ofrece seis carreras, entre ellas Bachiller Industrial y Perito en Soldadura para Procesos Industriales y Construcciones Estructurales, y Bachiller Industrial y Perito en Electricidad. El establecimiento tiene una doble jornada: por la mañana se imparte el área técnica y por la tarde, la académica

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Becas educativas Mineduc Nivel Diversificado 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM