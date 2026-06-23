Mineduc duplica beca de alimentación para estudiantes de internados y eleva aporte a Q1 mil 300

Los estudiantes de cuatro centros educativos con internado recibirán el doble de recursos para gastos alimentación, luego de que el Ministerio de Educación (Mineduc) aprobara el incremento a esas becas mediante el Acuerdo Gubernativo 98-2026.

Desde el 2014, el beneficio era de Q650 mensuales, pero a partir de este 23 de junio el monto será de Q1 mil 300, el cual se entregará para cubrir los nueve meses que dura el ciclo escolar.

El acuerdo gubernativo indica que, debido al aumento sostenido del costo de la canasta básica, el monto inicial resultaba insuficiente para atender las necesidades alimentarias de los estudiantes, por lo que era necesario incrementarlo para garantizar la permanencia escolar y el buen rendimiento académico de los beneficiarios.

Los establecimientos que recibirán el aporte son el Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner, Mazatenango, Suchitepéquez; la Escuela Normal Regional de Oriente, Monjas, Jalapa; la Escuela Normal Rural Pedro Molina, La Alameda, Chimaltenango, y la Escuela Normal Regional de Occidente, Santa Lucía Utatlán, Sololá.

De acuerdo con el Mineduc, el beneficio alcanzará este año a 1 mil 120 jóvenes que estudian en dichos establecimientos. Por lo que mensualmente la cartera erogará Q1 millón 456 mil y, para abarcar el año escolar, desembolsará Q13.1 millones.

El monto para cubrir la beca saldrá del presupuesto vigente del ministerio, por medio de una modificación presupuestaria.

Beneficiarios

El pago de becas para alimentación se originó con el Acuerdo Gubernativo 620-97, y el monto original era de Q300, que luego pasó a Q650 y ahora se duplicó.

Se creó con la finalidad de que los jóvenes de las comunidades tuvieran la oportunidad de continuar sus estudios en un internado, por lo que la distancia a la que se encontrara el centro educativo dejara de ser una preocupación y se enfocaran en su preparación académica.

Por ejemplo, el Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner, Mazatenango, Suchitepéquez, ofrece seis carreras, entre ellas Bachiller Industrial y Perito en Soldadura para Procesos Industriales y Construcciones Estructurales, y Bachiller Industrial y Perito en Electricidad. El establecimiento tiene una doble jornada: por la mañana se imparte el área técnica y por la tarde, la académica