Mineduc emite instrucciones a los centros educativos que van a celebrar la independencia con antorchas cívicas

El Ministerio de Educación (Mineduc) recuerda a los centros educativos las instrucciones para que los estudiantes puedan participar en los recorridos de las antorchas cívicas, para conmemorar la independencia.

El “fuego patrio” es una de las principales actividades de independencia que celebran los centros educativos y particulares, pero en los últimos años la actividad ha sido cuestionada por algunas prácticas.

Entre ellas, el arrogar agua a personas que no están participando en los eventos, además de arrogar basura en la vía pública, son algunos de los inconvenientes reportados años atrás.

Por eso, para evitar estos altercados que pueden ocasionar riñas o situaciones de violencia, el Mineduc emitió una serie de instrucción a los centros educativos que deseen participar en este tipo de actividades.

Cada centro, deberá de llenar un formulario, que aparece en las redes sociales del Mineduc, pero también deberán de estar alertas de cualquier situación externa que pueda complicar su recorrido.

En los últimos días se reportó una serie de bloqueos en distintos puntos del país, en rechazo al incremento al precio de los combustibles, generando tensión en algunos puntos por choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Algunos centros educativos tienen prevista sus actividades con motivo de la independencia este lunes 14 y martes 15 de septiembre, desarrollando actos cívicos, desfiles, y algunos el recorrido de las antorchas.

Las instrucciones

Planificar recorridos seguros, preferentemente locales y sin extenderlos innecesariamente.

Contar con autorización escrita de padres, madres o encargados.

Mantener supervisión docente e identificación de estudiantes durante toda la actividad.

Verificar que el transporte sea seguro y adecuado.

Considerar el clima y los riesgos de cada localidad, garantizar hidratación, protector solar y un botiquín de primeros auxilios.

Coordinar, cuando sea posible, con autoridades locales y cuerpos de socorro.

Dejar el manejo de combustibles y el abastecimiento de las antorchas únicamente a cargo de docentes responsables.

No desperdiciar agua ni utilizarla para arrojarla contra otras