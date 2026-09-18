Minex y Renap firman convenio para imprimir el DPI en consulados de Guatemala en EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y el Registro Nacional de las Personas (Renap) suscribieron un convenio de coordinación interinstitucional para la impresión del Documento Personal de Identificación (DPI) de los guatemaltecos en Estados Unidos.

La Cancillería informó que el convenio con el Renap fue suscrito el jueves 17 de septiembre.

Explicó que mediante la firma de este instrumento se agilizará la impresión y entrega de los DPI a los connacionales en Estados Unidos.

Este proceso se hará a través de los consulados de Guatemala en Lake Worth Beach, Florida, y Los Ángeles, California.

Desde esos estados, los DPI serán distribuidos en todo el territorio estadounidense.

Con el convenio se pretende fortalecer los servicios de emisión, impresión y entrega del DPI en el exterior, en beneficio de la comunidad guatemalteca.

Según información del Renap, el DPI es personal, intransferible y de carácter oficial.

Añade que todos los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados inscritos en el Renap tienen derecho a solicitar y obtener el referido documento.

Resalta que este documento fue creado por la necesidad de contar con una normativa jurídica que regule lo relativo a la documentación personal y la adapte a los avances tecnológicos.

Según datos compartidos por el Minex, a febrero del 2026, la población estimada de guatemaltecos en Estados Unidos era de 3 millones 399 mil 124.

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