Ministerio de Salud reduce Q195 millones a hospitales temporales de covid-19

Los médicos se han visto en la necesidad de pedir a familiares medicinas por falta de insumos en los hospitales. Fotografía: Prensa Libre.

Los hospitales destinados para atender a pacientes covid no cuentan con medicamentos ni con la disponibilidad óptima de oxigeno, en parte por una reducción presupuestaria de Q195 millones a sus presupuestos.

Guatemala se enfrenta al momento más letal de la pandemia. Esta semana se emitieron alertas epidemiológicas que advierten de la existencia de las variantes alpha, gama y beta, que resultan ser mucho más contagiosas.

Pese a ello, el Ministerio de Salud, en lugar de reforzar los centros especializados para la atención de pacientes covid, procedió a una reducción presupuestaria que afectó en mayor medida a los hospitales temporales en la provincia.

Esto, según datos del Ministerio de Finanzas que dio a conocer la diputada Andrea Villagrán, de Bienestar Nacional (Bien), quien que ha fiscalizado la ejecución financiera de la red hospitalaria.

Los detalles señalan que de los Q253 millones destinados para todos los hospitales covid se redujeron Q195.19 millones, y de la suma restante solo se ejecutó un 50.55%, cuando las necesidades de estos centros asistenciales se encuentran en un nivel crítico.

Un trabajador del Hospital de Villa Nueva, quien por temor a represalias administrativas pidió que su nombre permanezca en el anonimato, expuso que ya no se dan abasto para atender a los enfermos por coronavirus.

“No hay personal, y los pocos que trabajamos en la emergencia por el covid nos estamos fundiendo. No hay agua, el motor del pozo caducó. Lo que está apoyando a la directora llevando agua son unas pipas de la Municipalidad de Villa Nueva. No tenemos insumos, hay una deuda de oxígeno y ya no les quieren llevar. Los pacientes están en sillas esperando turnos con tambos de oxígeno pequeños, porque deben”, precisó.

En el hospital temporal del Parque de la Industria, así como en el resto que brinda atención a pacientes con coronavirus, los contratos laborales finalizaron el 30 de junio, lo que generó una ola de despidos, según denuncias presentadas en la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Atención centralizada

Aunque el Hospital de Villa Nueva parece tener necesidades urgentes, está pendiente de ejecución el 95.80% de su presupuesto. Una situación similar ocurre con el hospital temporal del Parque de la Industria, que no ha utilizado el 65.95% del suyo.

Un escenario muy diferente se observa en el interior del país. Al hospital temporal de Zacapa solo le queda el 17.03% del presupuesto sin ejecutar; el de Petén, 13.02%; el de Escuintla, 9.62%, y el de Quetzaltenango, 5.09%.

A criterio de Villagrán, se le quitaron recursos a los hospitales del interior para centralizar la atención en los del Parque de la Industria y Villa Nueva, lo que deja a los otros centros con recursos insuficientes para terminar el año.

“Lo más preocupante es que para los presupuestos que tenían designados para los diferentes hospitales que atienden el covid se hizo una reducción gigantesca, de casi Q195 millones. De los seis hospitales, solo al del Parque de la Industria y Villa Nueva se les agregó presupuesto, al resto se les redujo. En Escuintla, de tener casi Q100 millones se le redujo a Q13 millones, casi todo su presupuesto. Se detalla que tiene una ejecución presupuestaria del 90%, pero ni modo, si se les quitó todo el dinero”, refirió.

Añadió que han tratado de ejercer presión en las autoridades del Ministerio de Salud, aunque la distribución de recursos le compete a la administración financiera de la cartera.

Lea también: Por qué en Guatemala camina lento la vacunación en comparación con Centroamérica

Sin medicinas

El problema por la escasez de recursos llegó hasta el Colegio de Médicos, cuyos directivos han dado seguimiento al tema, pero al momento de cuestionar al ministerio se les informa que existe un correcto abastecimiento de medicinas.

Jorge Luis Ranero, presidente del citado Colegio, considera que esos datos no se adecúan a la realidad que los diferentes profesionales de la salud viven a diario.

Citó que los médicos se han visto en la necesidad de pedir a los familiares de pacientes que compren los medicamentos, aunque el factor económico es solo uno de los obstáculos, porque ciertos fármacos no los venden sin prescripción.

“Desde semanas atrás hicimos un seguimiento en la información disponible, y los médicos tenían que estar mandando recetas a los familiares de los pacientes ingresados. El problema es que este tipo de medicamentos solo se da con recetas de medicamentos controlados, no se despachan en farmacias comunes. Por lo tanto, aunque le den recetas a los familiares les resulta prácticamente imposible conseguirlos en el mercado nacional”, enfatizó.

Estado critico

La reducción de presupuesto en los hospitales también fue detectada por la Defensoría de la Salud de la PDH, que analiza si es viable presentar algún recurso legal que obligue al ministerio a reorientar sus fondos y financiar a los hospitales.

Zulma Calderón, titular de la defensoría en mención, señala que la falta de medicinas es un problema, junto a la falta de contratos en varios hospitales, ya que muchos trabajadores de la salud no fueron confirmados para continuar laborando, mientras que a diario ingresan pacientes en estado crítico.

Uno de los hospitales más afectados es el de Zacapa, que adeuda más de Q200 mil en alquiler por no haber pagado ni una sola de las mensualidades desde que inició operaciones, según la PDH.

“Presupuesto tiene el Ministerio de Salud, hay que hacer esa aclaración. Que no se hayan hecho las gestiones administrativas oportunas para efectuar los traslados presupuestarios a estos hospitales, que son el pilar de la respuesta a la pandemia, es otra cosa. La red hospitalaria sí es el pilar de la respuesta, porque el país esta totalmente abierto. No tenemos ni una sola medida de restricción, control o prevención. Lo que se espera, lógicamente, es un aumento de casos que van a requerir hospitalización”, puntualizó Calderón.

Se intentó obtener una versión del Ministerio de Salud a través de Francisco Coma, viceministro de Hospitales, pero no atendió las llamadas telefónicas.

También se enviaron consultas al equipo de Comunicación Social de la cartera, pero tampoco se obtuvo respuesta.