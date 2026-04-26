Mintrab investiga incidente en portal Tu Empleo tras reportes de posible hackeo y robo de datos

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) informó que investiga un incidente relacionado con el portal Tu Empleo, luego de que en redes sociales se señalara un posible hackeo y la filtración de datos de usuarios.

Según la institución, ingenieros de la Dirección de Sistemas de Información analizan lo ocurrido y adoptarán medidas para garantizar la seguridad de la plataforma y de la información.

Publicaciones en redes sociales indicaron que cibercriminales habrían extraído más de 200 mil registros y 40 GB de currículos, lo que habría dejado expuestos documentos personales de identificación (DPI), contactos e historial laboral y salarial de usuarios.

El Mintrab no confirmó esos extremos, pero aseguró que mantiene en curso la investigación y que informará sobre los avances y acciones que se adopten.

Tu Empleo es una plataforma de intermediación laboral que conecta a empresas con personas buscadoras de trabajo, donde las compañías publican vacantes y los usuarios pueden aplicar según su perfil.

La institución asegura que trabaja en proteger la información de los usuarios y de prevenir incidentes de seguridad en el futuro.

#ComunicadoMINTRAB



El #MintrabGt ante la información que circula sobre el portal Tu Empleo, informa que nuestros equipos técnicos están investigando el incidente y tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la plataforma y la información de los usuarios. pic.twitter.com/gP6SzTS35J — MINTRAB (@MINTRABAJOGuate) April 27, 2026

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