Mintrab investiga incidente en portal Tu Empleo tras reportes de posible hackeo y robo de datos

Comunitario

Mintrab investiga incidente en portal Tu Empleo tras reportes de posible hackeo y robo de datos

El Ministerio de Trabajo informó que investiga un incidente en el portal Tu Empleo, luego de reportes en redes sociales sobre un posible hackeo y la exposición de datos de usuarios.

|

time-clock

Codificación en el mundo digital

El Mintrab investiga un incidente en el portal Tu Empleo tras reportes sobre un posible hackeo y la exposición de datos de usuarios. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) informó que investiga un incidente relacionado con el portal Tu Empleo, luego de que en redes sociales se señalara un posible hackeo y la filtración de datos de usuarios.

Según la institución, ingenieros de la Dirección de Sistemas de Información analizan lo ocurrido y adoptarán medidas para garantizar la seguridad de la plataforma y de la información.

Publicaciones en redes sociales indicaron que cibercriminales habrían extraído más de 200 mil registros y 40 GB de currículos, lo que habría dejado expuestos documentos personales de identificación (DPI), contactos e historial laboral y salarial de usuarios.

El Mintrab no confirmó esos extremos, pero aseguró que mantiene en curso la investigación y que informará sobre los avances y acciones que se adopten.

Tu Empleo es una plataforma de intermediación laboral que conecta a empresas con personas buscadoras de trabajo, donde las compañías publican vacantes y los usuarios pueden aplicar según su perfil.

La institución asegura que trabaja en proteger la información de los usuarios y de prevenir incidentes de seguridad en el futuro.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Hackeo en el Mintrab. Hackeo en Tu Empleo Ministerio de Trabajo Mintrab Tu Empleo 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS