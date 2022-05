Moderna y Pfizer: lo que debe saber sobre el uso y efectividad de las vacunas para niños

La administración de vacunas Moderna y Pfizer para niños de 6 a 11 años, fue autorizada por la cartera salubrista en la primera quincena del pasado marzo, la dosis adecuada para este grupo etario es de 0.25 mililitros, según lo estipulado por la Agencia Europea de Medicamentos, es la mitad de la dosis de un adulto.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) informó que un estudio realizado recientemente reveló que la efectividad de la vacuna tuvo un 90.7% en la prevención del COVID-19 en niños de 5 a 11 años y no se han detectado efectos secundarios graves.

La vacuna contra el Covid-19 para los pequeños se administra como una serie primaria de dos dosis, con 56 días de diferencia. Mientras que, para los menores de 12 a 17 años, con comorbilidades (enfermedades crónicas) se les administrará una tercera dosis con cuatro meses después de haber recibido la segunda dosis, de acuerdo con las autoridades de salud, las vacunas les permitirán mantener los niveles de inmunidad frente a las complicaciones por COVID-19.

Las cifras

La población objetivo que se fijó el Ministerio de Salud fue de 2 millones 202 mil 531 niños de 6 a 11 años y de acuerdo con el tablero del MSPAS han sido inmunizados 482 mil 764 menores lo que representa un 21.92 por ciento.

Mientras que para los adolescentes de 12 a 17 años la población meta es de 2 millones 121 mil 284 menores, de los cuales han sido vacunados 1 millón 026 mil 470, lo que representa un 48.39 por ciento; con la segunda dosis se han administrado a 730 mil 340 adolescentes lo que representa un 34.43 por ciento.

En el referido grupo etario han recibido la dosis de refuerzo 65 mil 977 menores, lo que representa un 3.11 por ciento.

Nuevo ingreso

Para los próximos días el MSPAS prevé el ingreso de 500 mil vacunas Moderna para completar esquemas en menores y 1 millón de Pfizer pediátricas las cuales serán destinadas a los niños de 6 y 11 años, a través del mecanismo Covax.

Es importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo en una de sus últimas actualizaciones que la vacuna de Pfizer es segura para “mayores de 5 años si se ajusta las dosis recomendadas para niños de 5 a 11”.

Lo que debe saber

Diversas dudas giran con relación a inmunizar a los menores de edad contra el Covid-19, el equipo de Prensa Libre comparte lo que padres de familia y los niños deben saber sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna, así como los posibles efectos secundarios y los beneficios de vacunarse.

¿Por qué se deben vacunar los niños?

Las vacunas contra el coronavirus pueden evitar que un menor contraiga y propague el coronavirus. Si bien, algunas de las cepas no provocan síntomas graves en la población infantil, cada vez surgen más estudios y evidencia sobre algunas variantes del virus que pueden dejar serías consecuencias a los menores. Las vacunas contra el coronavirus podrían evitar un cuadro grave de la enfermedad, incluso a largo plazo; además, también reducen el riesgo en menores con cuadros como obesidad, diabetes y asma, que podrían ser más susceptibles a una infección grave.

¿Qué vacunas pueden colocar a niños?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés) autorizó para ese país el uso de emergencia de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer-BioNtech para niños entre 5 y 11 años. Las indicaciones oficiales sugieren dos inyecciones que deben administrarse en un intervalo de tres semanas y la fórmula es una dosis más baja de la vacuna contra el coronavirus que se aplica a mayores de 12 años. Según el FDA, esta vacuna tiene una eficacia aproximada del 91% en la prevención del coronavirus para este grupo etario.

En Guatemala el Ministerio de Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna Moderna en la población menor de 12 años y el 14 de marzo comenzó a aplicarla en dosis de 50 microgramos en dos inyecciones con un intervalo entre cada una de ocho semanas. El Gobierno de Guatemala utilizó esta vacuna pese a que no ha recibido el aval de la FDA, ni de la Organización Mundial de la Salud, pero sí el uso de emergencia por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y es esta entidad europea que estima que la eficacia de este fármaco contra el coronavirus puede alcanzar el 94.1%

¿La vacuna contra el coronavirus puede evitar efectos a largo plazo en niños?

De acuerdo con la Clínica Mayo “cualquier persona que haya tenido covid puede desarrollar una afección médica posterior”. También advierten que los niños con cuadros leves y graves han tenido síntomas más largos, y los más comunes son: cansancio, dolor de cabeza, trastornos del sueño, dificultad para concentrarse, dolor en músculos y articulaciones y el algunos casos tos.

¿Hay alguna investigación sobre los efectos de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer?

Las vacunas rara vez causan efectos a largo plazo. Sin embargo, se realizó un control de la seguridad a una selección de los niños de cada grupo etario durante al menos dos meses después de recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 y se creó un plan de control de la seguridad, el cual incluye el control de los niños y adolescentes que reciban la vacuna contra la COVID-19 y todos proveedores de vacunación están obligados a informar los eventos adversos graves, como las reacciones alérgicas, a un programa nacional llamado Sistema de Notificación de Eventos Adversos de Vacunas.

¿La vacuna contra la COVID-19 puede darle COVID-19 a un niño?

No. Las vacunas contra la COVID-19 que se están desarrollando actualmente en los Estados Unidos no usan un virus vivo que lo cause.

¿Hay alguna diferencia en los ingredientes o en las dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer para niños pequeños, niños mayores o adultos?

La vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años contiene una dosis más baja (10 microgramos) que la que se utiliza para niños mayores y adultos (30 microgramos). Se utilizan agujas más pequeñas para administrar la vacuna a niños de 5 a 11 años.

También contiene una solución amortiguadora diferente que la que se utiliza para niños mayores y adultos. Esta solución amortiguadora diferente, la cual se utiliza en otras vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), ayudará a mantener la vacuna estable a temperaturas refrigeradas durante más tiempo.