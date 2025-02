Monseñor Víctor Hugo Palma: la solemne toma de posesión como Arzobispo de Los Altos

La Santa Sede le notificó al obispo de Escuintla, Víctor Hugo Palma Paúl, el 7 de diciembre del 2024, que fue nombrado arzobispo de los Altos en Quetzaltenango.

Palma Paúl nació en el Barrio La Recolección en 1958. Tiene 41 años de ser sacerdote y 23 de ser obispo de Escuintla.

En su caminar fue párroco de Santiago Sacatepéquez y después de estudiar en Roma fue formador en el Seminario Mayor de la Asunción. Es doctor en Teología.

En 2001 es nombrado Obispo de Escuintla. Sucede a monseñor Estuardo Gamalero.

El ritual para el nuevo cargo

La Iglesia católica se caracteriza por diversos rituales, y el relacionado con la toma de posesión de un arzobispo es uno de los más simbólicos.

Monseñor Víctor Hugo Palma Paul fue recibido en la Arquidiócesis de Los Altos, en Quetzaltenango, donde se celebró la liturgia que marca el inicio de su servicio pastoral como arzobispo metropolitano. En ese momento, le presentaron un Cristo crucificado y también roció a la población con agua bendita.

A la actividad asistieron diferentes autoridades locales, como la gobernadora departamental, Mayra López, el alcalde Juan López y la vicepresidenta, Karin Herrera participaron de esta liturgia especial.

El atuendo con el que llegó es utilizado desde el siglo XVI y el color es “rojo amaranto”, que se llama así en referencia al color de la flor de amaranto. Se asemeja al color fucsia.

Como tiene un color similar al púrpura es simbólico y representa la tarea del obispo de gobernar su diócesis local.

El acto se realizó en la Catedral del Espíritu Santo, en Quetzaltenango. Una de las primeras acciones del nuevo arzobispo fue hacer oración frente a la Virgen del Rosario y que es considerada Patrona y Reina de Quetzaltenango.

Los documentos de la Catedral indican que en el año 1749 se levantó el primer inventario de los bienes de la Iglesia, y en él se ordena: La corona de la Virgen del Rosario, dando la pauta de la presencia de la imagen en la capilla dedicada a su veneración, la cual aún está en pie. En 1767, la imagen lució su primer manto. Esta imagen fue coronada por San Juan Pablo II en 1983.

Veneración del nuevo Arzobispo de los Altos a la Virgen del Rosario. (Foto Prensa Libre: Lucero Sepalú)

Después de la veneración a la Virgen cambió sus vestiduras a un color dorado en donde utilizó la mitra. Por casi dos horas se llevó a cabo la actividad que recibió al nuevo pastor de esta arquiadócesis.

Monseñor Palma dirigirá este lugar que cuenta con más de un millón de habitantes, de quienes son 713 mil católicos. Durante el evento se leyó en latin y español la bula papal escrita por el Sumo pontífice, Francisco, en la que se explicaba el nombramiento.

Las lecturas correspondieron al día de La Cátedra de San Pedro que recuerda la fundación del cristianismo. En la primera lectura se destacó la Carta del Apóstol San Pedro, 5: 1-4, en la que se recuerda a Jesús diciendo: "Apacienten el rebaño que Dios les ha confiando y cuiden de él no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere; no por ambición de dinero, sino con entrega generosa; no como si ustedes fueran dueños de las comunidades que se les ha confiando, siendo dando buen ejemplo", expresa parte de este libro.

Durante las lecturas se cantó el Salmo 23 y la lectura principal fue Mateo 16: 13-19. la cual fue leída en K'iche' y español. El texto recuerda el momento en que Jes´su pregunta a Simón Pedro, "Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?. Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo". Jesús le dijo entonces: "¡Dichoso tú, Simón, hijo deJuan, podrque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos!", refiere.

La homilía o mensaje principal estuvo a cargo por Monseñor Palma. "Quetzaltenango no es tarea fácil", dijo el nuevo dirigente.

Durante su intervención también recordó el trabajo que desempeñó en Escuintla y a quienes trabajaron en las comunidades de este lugar. Los motivó a seguir llevando el mensaje .

"Escuché una voz que me dijo "sube a la parte alta"", y explicó cómo interpretó esto como subir a los 2 mil metros de altura de la ciudad altense. También dijo un mensaje en k'iche', "Todo lo puedo en Cristo que me Fortalece", dijo y bromeó con estar tomando una clase de este idioma en dos horas.

El cardenal Alvaro Ramazzini también agradeció el trabajo del monseñor Molina y dio la bienvenida al arzobispo Victor Hugo Palma.

Una de las solicitudes a los presente fue rezar por el nuevo pastor en su caminar. Durante el acto se dio lectura a la bula papal enviada por el Papa Francisco para el nuevo puesto.

En una entrevista posterior, monseñor reconoció la riqueza cultural de Quetzaltenango y Totonicapán, además de bromear y expresar que "así como calienta el sol de la costa, caliente la luna de Xelajú", expresó.

Hizo un llamado al respeto de la vida y a luchar unidos por la paz.

La Misa completa fue transmitida en vivo en la página oficial de la arquidiócesis. Durante la Eucaristía se dio especial énfasis en pedir oraciones por el Papa Francisco.