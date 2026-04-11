Mortandad de peces en Puerto Barrios: cuál es la explicación del Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) informaron este sábado 11 de abril sobre la mortandad de peces en Puerto Barrios, Izabal.

Explicaron que, en atención a una denuncia ciudadana recibida el viernes, relacionada con la presencia masiva de peces muertos en el sector del malecón, personal efectuó una inspección para verificar las posibles causas del hecho.

Según la información, se identificó una única especie afectada: el sardinón (Anchoa clupeoide), con tallas de entre 12 y 15 centímetros, y se estimó un volumen de unos ocho sacos.

Los equipos descartaron preliminarmente la posibilidad de contaminación del agua, afirmaron.

Sin embargo, mantendrán la vigilancia por cualquier otro caso que se pueda registrar.

“La acumulación de peces muertos de una sola especie y talla probablemente está vinculada a malas prácticas de pesca”, agregó la información.

Ambos ministerios hicieron un llamado a fortalecer las buenas prácticas pesqueras y el manejo responsable de la vida acuática.

En redes sociales circulan imágenes de la gran cantidad de peces muertos acumulados en el malecón.

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