Muere agente de la PNC que había resultado herido durante una balacera en Ixcán, Quiché

El agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Manuel Tzul Caal murió como consecuencia de las heridas que sufrió el pasado 15 de octubre durante un enfrentamiento armado en la aldea Cantabal, Ixcán, Quiché, un hecho que ya suma cuatro víctimas.

Tzul permanecía internado en un centro asistencial desde el día del incidente, donde recibió atención médica tras haber sido baleado junto con el también agente Miguel Mendoza, quien continúa hospitalizado.

Con su fallecimiento, suman cuatro las víctimas mortales del tiroteo ocurrido cuando los agentes intentaron detener a los ocupantes de un picop que, según las autoridades, habían asaltado un comercio en el centro del municipio.

El enfrentamiento se registró en el interior de una gasolinera, donde los tripulantes del vehículo dispararon contra los agentes. Durante el incidente murieron el inspector de la PNC Alex Aníbal Figueroa Icó, de 47 años, y dos presuntos agresores: Marvin Díaz Martínez, de 43, y Elisandro Díaz González, de 74.

Manuel Tzul Caal tenía 36 años y era originario de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Se incorporó a la PNC el 18 de febrero del 2013 y acumuló más de 12 años de servicio. Deja en la orfandad a un niño de 11 años.

Este fin de semana, en la Dirección General de la PNC, se realizaron honras fúnebres en su memoria. En la ceremonia participaron autoridades policiales, familiares y compañeros del agente fallecido.

El informe oficial detalla que los presuntos asaltantes se conducían en un picop y que, tras el ataque armado, todos los involucrados fueron trasladados con vida a un centro médico, donde tres de ellos murieron horas después.

Agente Manuel Tzul Caal

¡Ausente!

¡caído en cumplimiento del deber!



En la Dirección General de la Policía Nacional Civil, se realizaron las Honras Fúnebres para el policía Manuel Tzul Caal, quien falleció en cumplimiento del deber a consecuencia de heridas pic.twitter.com/3hM5LI6DzV — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 19, 2025