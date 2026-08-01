Municipalidad de Guatemala fija tarifa máxima para el transporte por alza en el precio del diésel

A partir de este domingo 2 de agosto se implementa una nueva tarifa para el servicio de transporte público colectivo urbano autorizado en la ciudad capital, debido al alza en el precio del diésel.

De acuerdo con información de la Municipalidad de Guatemala, la Junta Directiva de la Empresa Municipal de Transporte estableció que la tarifa máxima será de Q6 cuando el precio del galón de diésel oscile entre Q30 y Q49.99.

Si el costo del galón es igual o supera los Q50, la tarifa aumentará a Q7.

El cobro del pasaje deberá realizarse exclusivamente a través del sistema electrónico de prepago.

Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, indicó que el ajuste no aplica a Transmetro ni a TuBus, que mantienen el precio habitual del pasaje.

La medida, según la Municipalidad de Guatemala, será temporal y tiene como fin apoyar a los usuarios del transporte público para evitar cobros arbitrarios.