Municipalidad de Guatemala fija tarifa máxima para el transporte por alza en el precio del diésel

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Municipalidad de Guatemala fija tarifa máxima para el transporte por alza en el precio del diésel

La medida será temporal y aplica al servicio urbano autorizado en la ciudad de Guatemala.

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Con el inicio de la época escolar del ciclo escolar en el sector público y privado fue una de las causas principales del incremento notorio del tránsito de vehículos en la capital y municipios aledaños. en la imagen la carga vehicular Calzada Roosevelt foto por Carlos Hernández 15/01/2018

La medida temporal aplicará al transporte público colectivo urbano autorizado por la Municipalidad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A partir de este domingo 2 de agosto se implementa una nueva tarifa para el servicio de transporte público colectivo urbano autorizado en la ciudad capital, debido al alza en el precio del diésel.

De acuerdo con información de la Municipalidad de Guatemala, la Junta Directiva de la Empresa Municipal de Transporte estableció que la tarifa máxima será de Q6 cuando el precio del galón de diésel oscile entre Q30 y Q49.99.

Si el costo del galón es igual o supera los Q50, la tarifa aumentará a Q7.

El cobro del pasaje deberá realizarse exclusivamente a través del sistema electrónico de prepago.

EN ESTE MOMENTO

El Decreto 15-2026 exonerará del IUSI a los inmuebles de uso residencial cuando entre en vigor; mientras tanto, el cobro del impuesto continúa conforme a la ley vigente, según explicación del diputado Juan Carlos Rivera. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock).

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Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, indicó que el ajuste no aplica a Transmetro ni a TuBus, que mantienen el precio habitual del pasaje.

La medida, según la Municipalidad de Guatemala, será temporal y tiene como fin apoyar a los usuarios del transporte público para evitar cobros arbitrarios.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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