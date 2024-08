A pesar de que una inconstitucionalidad mantiene detenido el Reglamento de Descargas y Reúso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos, que estipula, entre otras obligaciones, construir plantas de tratamiento municipales, más de 240 municipalidades ya cumplieron con los estudios técnicos, según datos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Las municipalidades debían tener los estudios técnicos en mayo de este año, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó a la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) una inconstitucionalidad presentada a finales de mayo y resuelta en junio. Con esta decisión quedó de nuevo en suspenso el cumplimiento del reglamento, que se ha postergado desde su aprobación en 2006.

El Progreso, Izabal, Quiché y Zacapa han cumplido con dichos estudios, mientras que Totonicapán, Escuintla y Jalapa tienen un avance menor del 25 por ciento en ese ordenamiento.

Los datos del MARN hasta mayo dan cuenta de que 247 comunas han efectuado los estudios respectivos; sin embargo, la base de datos hace la aclaración de que no se toma en cuenta la fecha de vencimiento.

De acuerdo con el reglamento, los estudios deben actualizarse cada cinco años y las municipalidades están obligadas a revisar la vigencia de estos para actualizarlos. El precio de los estudios oscila entre Q75 mil y Q85 mil, pero depende de la cantidad de desfogues y plantas de tratamiento en función.

Sin acuerdos

La normativa ha sido motivo de disputas entre la Anam y el Ejecutivo, debido a que el presidente de la Asociación, Sebastián Siero, ha mencionado que las municipalidades no cuentan con las capacidades financieras para su aplicación y no reciben suficiente apoyo del gobierno central. La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, ha asegurado que han tenido acercamientos con diferentes alcaldes directamente, no por medio de la Anam.

Algunas alcaldías sí poseen plantas de tratamiento, como la de San Manuel Chaparrón, Jalapa, que tiene una en el casco urbano, pero el alcalde, Ricardo Sandoval, reconoce que no se planificó de la mejor manera, por lo que no cubre el caudal respectivo.

"Entonces esto viene a afectar, porque hoy por hoy estamos buscando las salidas y las mejoras para estas plantas, pero que sí son presupuestos muy altos que hasta el momento se tendría que hacer a través de un préstamo con instituciones bancarias o con el Instituto de Fomento Municipal (Infom) para el desarrollo de estos proyectos", comentó el jefe edil.

El alcalde de San Cristóbal Totonicapán, Carlos Say, afirmó que poseen algunas plantas, pero necesitan más. Uno de los problemas en la localidad es que ahí desembocan líquidos provenientes de San Francisco El Alto, Totonicapán, donde operan varias industrias de tintorería.

Además, varios municipios no cuentan con plantas de tratamiento ni sistemas de alcantarillado, como algunos de los asentados a orillas del Lago de Atitlán.

Recientemente, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (Amsclae) informó que en el departamento se trabaja con tres municipios sobre el tratamiento de aguas residuales.

Por otro lado, la Mancomunidad de la Cuenca del Río Motagua busca formas de financiamiento para trabajar en el deterioro de sus aguas.

"Estamos trabajando para buscar la forma de gestionar recursos y poder revertir ese deterioro tan grave que tiene el Río Motagua", dijo Guadalupe Reyes, alcalde de Palencia, municipio de Guatemala.

Préstamos

Algunos jefes ediles acuden al Instituto de Fomento Municipal (Infom) en busca de financiamiento, como Sandoval, quien asegura que también estudian otras fuentes.

El Infom registra de 2017 a la fecha cinco préstamos de diferentes jefaturas ediles para proyectos de tratamientos de agua.

Masagua, Escuintla, solicitó Q4 millones en el 2017 para el tratamiento de aguas; Conguaco, Jutiapa, requirió Q2 millones 400 mil en 2018, para la planta de tratamiento; San Manuel Chaparrón, Jalapa, pidió en 2018 un crédito por Q5 millones para las plantas de tratamiento de desechos sólidos y de aguas.

El Jícaro, El Progreso, obtuvo en 2020 un préstamo por Q15 millones para diferentes proyectos, entre los cuales se encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales; Guazacapán, Santa Rosa, solicitó Q2 millones 300 mil, con el objetivo de construir la planta de tratamiento en 2020, y un año después la alcaldía de la cabecera de Chiquimula requirió Q9 millones 500 mil para la compra del terreno donde se construiría el sistema de aguas residuales.