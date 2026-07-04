Niña de tres años es arrastrada por río en San Marcos; búsqueda continuará este domingo

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Niña de tres años es arrastrada por río en San Marcos; búsqueda continuará este domingo

Mal tiempo interrumpe la búsqueda de una menor arrastrada por el río Cabuz. Las labores de rescate continuarán este domingo.

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Bomberos Municipales Departamentales de varias compañías realizan la búsqueda de una niña en el río Cabuz, en San Marcos. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Este sábado 4 de julio, en horas de la tarde, en la aldea Quetzalí, San Pablo, San Marcos, una niña de tres años fue arrastrada por la corriente del río Cabuz.

Ante la emergencia, los Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones ubicadas en las aldeas Chayen, Tocache, San José El Rodeo y San Pablo, en San Marcos, realizaron labores de búsqueda y rescate de la menor.

Después de varias horas y debido a las condiciones climáticas de este sábado, la búsqueda fue suspendida.

Los trabajos se reanudarán este domingo 5 de julio, a primeras horas de la mañana, según los socorristas.

EN ESTE MOMENTO

Arriba, el área de conexión de uno de los puentes gemelos de El Trébol, donde actualmente avanzan las excavaciones y cimientos de la estación 4 del AeroMetro; abajo, una recreación digital de cómo lucirá el mismo sector cuando entre en funcionamiento el principal centro de conexión del sistema.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó para este sábado 4 de julio, lluvias de corta duración y actividad eléctrica en la bocacosta y el suroccidente, donde se ubica San Marcos.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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