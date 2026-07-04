Niña de tres años es arrastrada por río en San Marcos; búsqueda continuará este domingo

Este sábado 4 de julio, en horas de la tarde, en la aldea Quetzalí, San Pablo, San Marcos, una niña de tres años fue arrastrada por la corriente del río Cabuz.

Ante la emergencia, los Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones ubicadas en las aldeas Chayen, Tocache, San José El Rodeo y San Pablo, en San Marcos, realizaron labores de búsqueda y rescate de la menor.

Después de varias horas y debido a las condiciones climáticas de este sábado, la búsqueda fue suspendida.

Los trabajos se reanudarán este domingo 5 de julio, a primeras horas de la mañana, según los socorristas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó para este sábado 4 de julio, lluvias de corta duración y actividad eléctrica en la bocacosta y el suroccidente, donde se ubica San Marcos.