Nuevo reglamento de parqueo en Antigua Guatemala: qué incluye el servicio de estacionamiento con asistencia vial y vigilancia

La Municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez publicó este 9 de junio de 2026 un nuevo reglamento que transforma el sistema de estacionamiento en la vía pública de la ciudad, que ahora incorpora servicios de asistencia vial las 24 horas y vigilancia preventiva. La nueva normativa también establece nuevas tarifas, beneficios para vecinos y visitantes frecuentes, y sanciones para quienes utilicen los espacios regulados sin pagar.

La normativa se denomina Reglamento de servicio municipal de estacionamiento seguro en la vía pública y asistencia vial de Antigua Guatemala, y fue publicado en el Diario de Centro América.

Según la publicación, la saturación del parque vehicular en la ciudad colonial "hace imperativa la modernización, control y ordenamiento del estacionamiento en la via pública" y agregó que el ordenamiento no debe limitarse al cobro por el espacio físico, sino evolucionar hacia un servicio público integral de movilidad y seguridad vial.

¿En qué consiste el nuevo servicio?

El Reglamento de servicio municipal de estacionamiento seguro en la vía pública y asistencia vial de Antigua Guatemala será aplicable en toda la jurisdicción de Antigua Guatemala, y según este, el pago que hagan los usuarios no solo permitirá utilizar espacios habilitados para estacionamiento en las calles y avenidas, sino que también activará servicios complementarios de asistencia mecánica menor y cobertura de vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad municipal.

La normativa también establece que el pago de la tarifa es voluntario y únicamente aplica a quienes decidan estacionar sus vehículos en espacios autorizados. Además, aclara que la Municipalidad no garantiza la disponibilidad ni la reserva de un espacio específico, ya que estos se asignarán según el orden de llegada de los usuarios.

Asistencia vial y vigilancia

En el nuevo reglamento se incorpora la asistencia vial las 24 horas para situaciones como carga de baterías o desperfectos mecánicos menores. El servicio estará disponible dentro del municipio y se activará automáticamente una vez realizado el pago correspondiente.

También se contempla un sistema de vigilancia preventiva mediante rondas permanentes de la Policía Municipal (PM) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en las áreas habilitadas para estacionamiento. El reglamento señala que esta vigilancia tiene carácter preventivo y disuasivo, orientada al resguardo general del entorno.

¿Y si hay algún robo o daño del vehículo?

Aunque en el reglamento se incorporan medidas de vigilancia, la comuna establece expresamente que el pago no constituye un contrato de depósito, custodia o seguro para los vehículos. Por ello, la Municipalidad no asumirá responsabilidad por robos, hurtos, daños, incendios, colisiones o cualquier otro perjuicio que puedan sufrir los automotores o los objetos que permanezcan en su interior.

No obstante, en caso de incidentes, la administración municipal indica que brindará apoyo administrativo y colaborará con las autoridades mediante sistemas de monitoreo y cámaras cuando estén disponibles.

Las nuevas tarifas

En el artículo 6 del reglamento se fijan las tarifas que las personas deberán pagar para estacionarse en la vía pública de Antigua Guatemala.

De lunes a jueves

Vehículos particulares, picops y camionetas: Q10.

Motocicletas: Q5.

Microbuses con capacidad de 8 a 15 pasajeros: Q20.

Viernes, fines de semana, asuetos y Semana Santa

Vehículos particulares, picops y camionetas: Q20.

Motocicletas: Q10.

Microbuses: Q30.

La vigencia del pago finalizará a las 23.59 horas del mismo día en que se realice la transacción, sin importar la hora en la que se efectúe el pago. Es decir, que si una persona paga a las 10 horas, tendrá cobertura hasta la medianoche de ese día.

Una vez pagada la tarifa, se activa automáticamente la asistencia.

Beneficios para vecinos de Antigua

Con el nuevo reglamento la comuna crea el MarbEx de Vecino Antigüeño, que exime a los residentes del municipio del pago diario por estacionamiento. A cambio, deberán registrar anualmente sus vehículos y cumplir con requisitos de acreditación de vecindad y propiedad.

El beneficio también incluye acceso a la asistencia vial y a la vigilancia preventiva sin costo adicional para los vehículos registrados.

Para los efectos de este Reglamento, se reconocerá como vecino beneficiario a la persona individual que cumpla con cualquiera de los siguientes supuestos legales:

1. Que en su Documento Personal de Identificación (DPI) conste expresamente la vecindad en el municipio de Antigua Guatemala.

2. Que demuestre el asiento principal de sus negocios o intereses patrimoniales permanentes en el municipio.

3. El cónyuge o la persona en unión de hecho legalmente declarada de un vecino antigüeño.



Qué documentos se necesitan para registrarse anualmente

Para realizar el registro anual en la plataforma digital municipal o en las oficinas designadas, el solicitante deberá presentar obligatoriamente la siguiente documentación:

1. Copia digital o física del Documento Personal de Identificación (DPI) del vecino solicitante.

2. Copia de la tarjeta de circulación vigente de el o los vehículos por registrar, los cuales deben estar a nombre del solicitante (o de su cónyuge o conviviente).

3. El vehículo por registrar y el conductor no deben tener multas pendientes de pago ante la Municipalidad de Antigua Guatemala.

4. Acreditación de Vinculo (según aplique):

Los propietarios de bienes inmuebles o establecimientos abiertos al público en el municipio deben presentar: certificación emitida por el Departamento de Catastro y Administración del IUSI que acredite la titularidad de bienes inmuebles en el municipio, la cual deberá haber sido expedida dentro de un plazo no mayor a seis (6) meses anteriores a la fecha de la solicitud; o copia de la licencia de Establecimiento Abierto al Público (registro comercial municipal) vigente a su nombre y correspondiente al año fiscal en curso.

Para cónyuge o conviviente en unión de hecho del vecino, certificación de matrimonio o certificación de la unión de hecho emitida por el Registro Nacional de las Personas (RENAP), la cual deberá haber sido expedida dentro de un plazo no mayor a seis (6) meses anteriores a la fecha de la solicitud.

Beneficios para empresas y propietarios

Asimismo, se establece el MarbEx de Persona Jurídica Antigüeña, destinado a empresas y entidades vinculadas permanentemente al municipio. Estas podrán obtener exención del pago diario para determinados vehículos, siempre que acrediten domicilio fiscal en Antigua Guatemala y cumplan con otros requisitos específicos establecidos por la Municipalidad en el artículo 8 del nuevo reglamento.

Descuento para visitantes frecuentes

En el nuevo reglamento también se crea otra modalidad denominada MarbEx de Visitante Frecuente, que permitirá adquirir paquetes de días con un descuento del 50% sobre las tarifas vigentes. Los usuarios podrán seleccionar anticipadamente los días en que utilizarán el servicio mediante la aplicación móvil municipal o los canales autorizados.

¿Cómo se efectuará el pago?

Los pagos podrán realizarse:

En efectivo

Mediante la aplicación móvil municipal

Portal web

Tarjetas de crédito o débito

Corresponsales bancarios

Códigos QR

Otras plataformas electrónicas autorizadas

Cada transacción generará un comprobante o registro digital denominado MarbEx, que servirá para acreditar el pago y solicitar los servicios complementarios establecidos en el reglamento, se menciona.

Multas de Q500

La Policía Municipal de Tránsito será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la normativa. El reglamento establece multas de Q500 para quienes utilicen los espacios regulados sin pagar la tarifa correspondiente o estacionen sus vehículos incumpliendo las condiciones y señalización establecidas.

En la normativa se menciona que la mencionada verificación podrá realizarse mediante lectores de placas, cámaras, dispositivos móviles y sistemas tecnológicos conectados a la Base de Datos Municipal de Control.

CC había suspendido cobro

El pasado 20 de mayo de 2026, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente el cobro del sistema MarbEx en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, luego de resolver dejar sin efecto temporal los artículos 1 y 4 del reglamento que regula el pago por estacionamiento en la vía pública, informaron este miércoles 20 de mayo fuentes judiciales.

La resolución establecía la suspensión provisional de dos artículos del “Reglamento de la renta por uso privativo temporal de la vía pública para el estacionamiento de vehículos”, el cual fue aprobado por el Concejo de Antigua Guatemala en la sesión documentada en el acta 104-2024, del 2 de septiembre del 2024, y publicado en el Diario de Centro América el 20 de noviembre del mismo año.

Con esa decisión, el cobro del MarbEx quedaba suspendido de manera temporal, por lo que vecinos, trabajadores y turistas podrán estacionarse en áreas permitidas sin efectuar el pago establecido por la municipalidad.

La suspensión también dejaba sin efecto provisional las multas de tránsito relacionadas con la falta de pago del sistema.

El esquema tarifario fijaba cobros de Q10 para vehículos y Q5 para motocicletas de lunes a jueves. Los viernes, fines de semana y días de alta afluencia, las tarifas aumentaban a Q20 para automóviles y Q10 para motocicletas.