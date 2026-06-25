Orden Francisco Marroquín distingue a siete maestros por su aporte a la educación

El presidente Bernardo Arévalo y autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) entregaron este jueves 25 de junio la Orden Nacional Francisco Marroquín 2026 a siete docentes destacados, durante la conmemoración del Día del Maestro.

En su discurso, el mandatario afirmó que las escuelas son el primer espacio donde las personas aprenden a convivir, respetar a quienes son similares y diferentes, desarrollar el pensamiento crítico y sentir amor por su comunidad y por Guatemala. En ese contexto, resaltó la labor de los docentes en la formación de las nuevas generaciones.

Arévalo aseguró que su administración ha procurado que la Orden Nacional Francisco Marroquín sea un reconocimiento respetado, sustentado únicamente en el mérito acumulado durante el ejercicio de la docencia y ajeno a intereses políticos, personales o gremiales.

Asimismo, agradeció a la Comisión Calificadora por asumir la responsabilidad de preservar el prestigio de la distinción y resguardar el honor de la institución.

"La docencia es una tarea silenciosa, pero de una importancia conectiva inconmensurable, y su ejercicio es el producto de una vocación vital y de una entrega esencial al servicio de lo mejor de nuestras sociedades, los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes", expresó el mandatario.

El presidente también hizo un llamado a convertir el fortalecimiento de la educación en un compromiso compartido entre docentes, familias, comunidades, autoridades, organizaciones sociales, sector privado y cooperación internacional, al considerar que el rescate de la educación pública requiere el esfuerzo de toda la sociedad.

Tres décadas de servicio

Uno de los docentes distinguidos, Augusto Leonel Sandoval Carpio, afirmó que recibe el reconocimiento con emoción, luego de más de 30 años dedicados a la enseñanza en comunidades rurales y en la educación superior.

Explicó que nunca ejerció la docencia con el propósito de obtener un premio, sino con el compromiso de servir a niños, jóvenes y comunidades.

Sandoval recordó que inició su carrera en una escuela unitaria de una comunidad de Alta Verapaz, donde caminaba diariamente 18 kilómetros por veredas para impartir clases. Durante ese período aprendió el idioma poqomchi', lo que le permitió comunicarse con sus estudiantes y enseñar español.

Además de impartir clases, impulsó proyectos comunitarios, entre ellos la construcción del edificio escolar, la introducción de agua potable y la apertura de una carretera hacia la comunidad.

El maestro añadió que continuó su formación académica mientras ejercía la docencia. Obtuvo un profesorado, una licenciatura, dos maestrías y concluyó un doctorado en investigación social. Actualmente imparte clases en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el Centro Universitario de Chiquimula, y en la Universidad Rafael Landívar.

También recordó con especial emoción la carta que recibió de un exalumno de una comunidad rural, quien años después le agradeció las enseñanzas recibidas durante la primaria. Según afirmó, ese gesto confirmó el impacto que los maestros pueden tener en la vida de sus estudiantes.

"Enseñar es una de las formas más nobles de servir"

En representación de los docentes galardonados, Victoria Monzón Monroy afirmó que la condecoración constituye un homenaje para quienes han dedicado su vida a formar generaciones y sostuvo que enseñar es una de las formas más nobles de servir a Guatemala.

La docente reconoció el trabajo de la Comisión Calificadora y Seleccionadora de la Orden Nacional Francisco Marroquín y destacó que el proceso de evaluación fue riguroso y basado en el mérito, lo que fortalece el prestigio de la distinción.

Asimismo, rindió homenaje a los maestros que desempeñan su labor en distintas regiones del país, muchas veces en condiciones adversas, así como a quienes enseñan en los idiomas nacionales y promueven una convivencia pacífica dentro de las aulas.

Monzón afirmó que rescatar la educación pública requiere la participación de docentes, familias, comunidades, autoridades, organizaciones sociales, sector privado y cooperación internacional. Añadió que fortalecer el sistema educativo implica recuperar la confianza, reconocer el mérito del magisterio y colocar a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje.

Selección basada en el mérito

La integrante de la Comisión Calificadora y Seleccionadora, Otilia Lux de Cotí, explicó que el proceso de evaluación incluyó la revisión de 108 expedientes mediante diez criterios definidos por la comisión.

Entre ellos mencionó la trayectoria docente, el tiempo de servicio, la proyección comunitaria, la calidad de la enseñanza, la gestión de proyectos educativos, la vocación de servicio, la producción de material didáctico y la ética profesional.

Indicó que los expedientes fueron revisados en tres ocasiones antes de elaborar una nómina de diez candidatos, la cual fue remitida al Ministerio de Educación para la revisión legal correspondiente y la designación final de los siete galardonados.

Lux de Cotí afirmó que durante el proceso encontraron investigaciones sobre inteligencia artificial aplicada a la enseñanza, cambio climático, protección ambiental, derechos de la niñez y materiales educativos elaborados en idiomas mayas, aportes que reflejan la actualización profesional y el compromiso de los docentes con sus comunidades.

Aseguró que la selección se desarrolló con transparencia, mediante consenso entre los cinco integrantes de la comisión y con base exclusivamente en los méritos acreditados por cada aspirante.

Durante la ceremonia, Arévalo también recordó a la maestra María Chinchilla, cuya muerte dio origen a la conmemoración del Día del Maestro en Guatemala, y afirmó que su legado representa el compromiso de mantener la educación al servicio de la democracia.

Los docentes distinguidos con la Orden Nacional Francisco Marroquín 2026 son: