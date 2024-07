Una parte del Cerro de la Cruz, en Antigua Guatemala, fue cerrado de forma parcial por el peligro que representan los daños en la infraestructura del mirador, un proyecto de Q3.5 millones ejecutado durante el gobierno de Alejandro Giammattei, informó este viernes 5 de julio la Conred.

En junio de 2023, Guatevisión y Prensa Libre tuvieron acceso a un informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en el que se evidenciaba el peligro que existía en el Cerro de la Cruz luego de los trabajos que se realizaron por el Ministerio de Cultura durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

Un año después los daños son mayores, al punto que se restringió el acceso a la parte del mirador que fue construida con madera, donde los problemas son más graves, porque algunas piezas se han caído.

La falta de mantenimiento a la infraestructura y la poca atención a las recomendaciones que giró Conred serían dos de las razones principales de los daños en el mirador del Cerro de la Cruz, donde se corre el riesgo de que un movimiento de tierra haga colapsar la estructura, por lo que dos áreas fueron cerradas de forma preventiva.

Se informó que la estructura metálica del mirador -la base- ya tiene daños por el óxido y algunas soldaduras que han quebrado.

Conred ya había advertido que los sacos con los que se formaron los muros de contención no eran los adecuados para ese tipo de estructuras, debido a que estos son biodegradables y ya se dañaron por la humedad.

El asolvamiento en la parte baja del mirador es mayor, comparado a lo que reportó Conred en su informe de hace un año.

En la remodelación de ese parque recreativo durante el gobierno de Alejandro Giammattei se invirtió Q3.6 millones y los trabajos fueron inaugurados el 10 de febrero de 2023.

En el informe de Conred de 2023 se señaló que el lugar necesitaba “arreglos importantes” para reducir su vulnerabilidad y riesgo de un deslizamiento, el cual se encontraba en un nivel medio.

La evaluación técnica especificó las deficiencias e incluyó una serie de acciones de mitigación para la Municipalidad de Antigua Guatemala y el Ministerio de Cultura y Deportes, instituciones que sostuvieron que el proyecto fue “sustentando” y que “no existe riesgo de fisuras o agrietamiento”, aunque la comuna dictaminó que sí “cumplirá con las recomendaciones”.

En la construcción del mirador del Cerro de la Cruz, en Antigua Guatemala, se invirtieron Q3.5 millones. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

Sin postura

De acuerdo con la Conred, la administración del Cerro de la Cruz está a cargo de la Municipalidad de Antigua Guatemala; sin embargo, no fue posible obtener una postura del alcalde Juan Manuel Asturias, debido a que tenía "agenda ocupada".

Se intentó tener una pastura de Asturias por medio de mensajes de texto y llamadas telefónicas, pero no respondió; además, se le buscó en el despacho municipal, pero personal de Protocolo y Comunicación de la comuna informó que no se encontraba y que no podían llamarle porque anda con "agenda ocupada".

En abril de 2023 y ante la preocupación de vecinos del sector, la comuna antigüeña dijo que se hacían trabajos de mitigación en el área.

En esa oportunidad, la Municipalidad de Antigua Guatemala aseguró que se hacían trabajos para reducir la vulnerabilidad y sostenía que esa era una obra segura.

“Lo que nos preocupa es que no tienen personal permanente en el área […] como están las condiciones en este momento, sí tememos que ocurra algo mayor”, declaró en aquel entonces Estuardo Méndez, vecino de la colonia Flores del Manchén, ubicada a la orilla del cerro.

“No me opongo al proyecto, pero sí -esperaría- que le hagan mejoras para evitar daños a las viviendas”, aseguró.

Méndez también mostró preocupación por la cantidad de concreto que colocaron en la ladera y que podría ser lavado durante la temporada de lluvia, pero la comuna, dirigida en ese entonces por Víctor Hugo del Pozo, aseguró que se hacían trabajos de mitigación y estabilización de suelos, lo que, según se dijo en aquella oportunidad, incluye la instalación de geomallas, siembra de plantas y otro tipo de protección de talud, como medidas de prevención por la época lluviosa.

“Abajo se conformaron plataformas con siembras de árboles y plantas para hacer más sólidos los suelos, así como acequias que captan agua y las reconducen a todo lo largo de cerro”, indicó en respuesta la comuna.

Dijeron que se colocaron adoquines ecológicos que permiten la filtración de agua.

En 2023, la Asociación del Cerro de la Cruz, que vela por la conservación de esta área protegida, accionó legalmente contra el Ayuntamiento al considerar que la obra no es acorde al Patrimonio que representa la ciudad colonial.

Señalaron que “el nuevo parque se construyó sin los permisos correspondientes”.

El Ayuntamiento dijo en aquel momento que las denuncias eran parte de una campaña en contra de la comuna. “Lamentablemente dos candidatos por medio de sus medios han difundido información que no es real”, respondieron en 2023 las autoridades a Prensa Libre y Guatevisión ante los cuestionamientos.