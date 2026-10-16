PMT alerta por tránsito complicado este viernes 16 de octubre en la capital: estas son las zonas más afectadas

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital alerta sobre complicaciones en el tránsito este viernes 16 de octubre, debido al pago de quincena, varios eventos y el inicio del descanso prolongado por el puente laboral para los servidores públicos.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que, a partir de las 15 horas, se prevé una movilización masiva de personas debido a un concierto en la zona 5, lo que podría repercutir en el tránsito en el bulevar Vista Hermosa.

Además, otros dos eventos afectarán la circulación vehicular. Uno se desarrolla en la 13 calle y 15 avenida de la zona 13, mientras que el otro comenzará a las 13 horas frente al Palacio Nacional de la Cultura, por lo que habrá desvíos vehiculares.

También se llevará a cabo un evento religioso entre las 17 y las 21 horas en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la 7a. avenida, entre 5a. y 6a. calles de la zona 2. Agentes de la PMT trabajarán para agilizar el tránsito en el tramo de la calle Martí.

Asimismo, el sábado 17 de octubre, a partir de las 21 horas, se efectuarán trabajos en el bulevar Vista Hermosa, en el tramo de la 18 avenida de la zona 5, los cuales se prolongarán hasta aproximadamente las 6 horas del domingo 18.

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Montejo recomendó a los conductores circular con responsabilidad para prevenir percances viales.

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