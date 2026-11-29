Como resultado de un proceso de evaluación y reestructuración de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron removidos 144 integrantes de la institución, informó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

La decisión fue divulgada este domingo 29 de noviembre en las redes sociales del Ministerio de Gobernación.

Villeda, quien asumió el cargo el 24 de octubre del 2025, y este domingo expresó que “hay decisiones que no pueden postergarse cuando está en juego la seguridad de nuestro país”.

El funcionario dio a conocer que, desde el inicio de su gestión, se ha impulsado un proceso de evaluación y reestructuración de la PNC, con el objetivo de “contar con una institución más eficiente, profesional y comprometida con los guatemaltecos”.

Como resultado de ese proceso, han sido removidos 144 integrantes de la PNC, distribuidos de la siguiente manera, según informó, aunque no brindó detalles de los nombres:

Cinco comisarios.

Dos subcomisarios.

20 oficiales.

Tres inspectores.

10 subinspectores.

104 agentes de Policía.

Villeda comentó que el uniforme confiere autoridad para servir a la población “y quien se aparta de ese propósito no tiene cabida en la institución”.

Agregó que quien utiliza de manera indebida la autoridad que le confiere el Estado “no será tolerado porque traiciona la confianza que se ha depositado en él”.

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Reconoce la labor policial y recuerda sus obligaciones

En su mensaje, el ministro también se dirigió a los policías, de quienes dijo, que todos los días salen a las calles, enfrentan riesgos y cumplen honestamente con su deber.

Les indicó que las decisiones adoptadas también son por ellos así como en honor a la memoria de quienes dieron su vida en cumplimiento del deber, al proteger la seguridad de los guatemaltecos.

Añadió que las autoridades tienen la obligación de preservar la integridad y el prestigio de la institución policial, cuya misión es proteger y servir a la población.

Mensaje del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, sobre la reestructuración de la @PNCdeGuatemala. https://t.co/RR6qflSgOR — MinGob (@mingobguate) November 29, 2026

Villeda también expuso que la confianza de los guatemaltecos no se exige por llevar un uniforme, sino que se gana con la conducta de quien lo porta.

Por ello, indicó que quienes tienen la responsabilidad de combatir el crimen y brindar seguridad están obligados a actuar con integridad, transparencia y respeto.