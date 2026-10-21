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PMT habilita carril exclusivo por trabajos en puente Periférico-Aguilar Batres: conozca también las rutas alternas
La PMT informó cómo se administrará el tránsito durante los trabajos en el puente Periférico-Aguilar Batres.
Habilitan carril exclusivo por trabajos en puente Periférico Aguilar Batres. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT)
La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que, a partir de este miércoles 21 de octubre, desde las 8 horas, se habilitará un carril reversible en el puente Periférico-Aguilar Batres y 29 calle, para facilitar la circulación vehicular durante los trabajos en el área.
Según Covial, la medida se mantendrá hasta que finalicen las labores.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) recomienda a los conductores planificar sus rutas, respetar la señalización y seguir las indicaciones de los agentes.
Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que se habilitará un carril reversible o exprés para administrar el tránsito durante el día.
Añadió que habrá presencia de agentes de la PMT y señalización debido a la reducción de carriles.
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Rutas alternas
La PMT compartió las rutas alternas disponibles mientras duren los trabajos.
- Los conductores que circulen desde la ruta al Pacífico podrán incorporarse al bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal.
- Otra opción es el viaducto de la 34 calle, que conecta la zona 12 con el sector de Las Charcas, en la zona 11.
- También estará disponible la 1a. avenida, en el acceso a la colonia El Carmen, donde se habilitará un carril exclusivo que conectará con el tramo de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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