Policía revela detalles sobre muerte de Sharon Figueroa (el cuerpo habría sido trasladado en motocicleta)

La muerte de Sharon Figueroa indigna a varios sectores que han salido a protestar para exigir justicia. (Foto Prensa Libre: AFP)

Durante una citación a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) revelaron este martes 16 de febrero detalles sobre la desaparición y muerte de la niña Sharon Figueroa, de 8 años, en Melchor de Mencos, Petén.

Todo apunta a que el móvil del crimen se debió a disputas entre vecinos, según explicó a diputados el subdirector general de Investigación Criminal, Nery Benito, quien destacó que la coordinación entre autoridades y la colaboración de pobladores fue fundamental para capturar a dos presuntos responsables en término de unas horas.

Refirió que al momento de la desaparición de la niña se activaron todos los protocolos establecidos mediante el sistema de alerta Alba Keneth; sin embargo, la niña fue localizada sin vida.

Agregó que luego del hallazgo, equipos de investigadores de la PNC y el MP especializados en ese tipo de casos se desplazaron al área, donde analizaron indicios hallados en la vivienda de Esperanza Cho y Santos Rolando López González, los dos detenidos como sospechosos.

Dijo que los detectives ubicaron testigos y cámaras de videovigilancia, por medio de las cuales establecieron que los dos aprehendidos son los presuntos responsables de la muerte de la menor.

Para fiscalizar las acciones emprendidas y esclarecer el asesinato de la niña #SharonFigueroa, así como de prevención para erradicar la violencia contra menores guatemaltecos, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Alvaro Arzú, se reúne. pic.twitter.com/LotMPFuXoP — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) February 16, 2021

El jefe policial añadió que los “equipos de la capital desarrollaron la investigación y ubicación de testigos y cámaras de videovigilancia” en cuyas imágenes se ve a Esperanza Cho y Santos Rolando López González desplazándose en una motocicleta “en la que llevaban entre las piernas una bolsa multicolor, que se presume es el cuerpo de la menor”.

“La trayectoria de la moto da un parámetro de ubicación en horarios críticos -relacionados con la desaparición- y cercanías del abandono del cadáver, lo que ayuda a identificar que estas personas son los presuntos responsables de la muerte de la menor, por lo que se procede a solicitar la orden de captura contra el sujeto, por el delito de asesinato”, agregó Benito.

Explicó que tanto en la residencia de los presuntos responsables como en el lugar del hallazgo del cuerpo se localizaron evidencias que coinciden y que los llevan a manejar la hipótesis de que la niña estuvo en el inmueble que revisaron.

Cifras alarmantes

Del 2019 para lo que va del 2021, al menos 40 menores con alerta Alba Keneth han muerto por causas diferentes, según Jorge Luis Donado, procurador general de la Nación, quien también fue citado por los diputados de la Comisión de Derechos Humanos.

“Del año pasado a este año tenemos aproximadamente 40 niños, niñas y adolescentes que han fallecido con alertas Alba Keneth, por lo que tenemos que considerar medidas urgentes para poder, si es posible, evitar este tipo de cuestiones tan lamentables”, dijo Donado.

En lo que va de este año, siete son los menores que han perdido la vida mientras tenía alerta Alba Keneth.

En la reunión participa el III Viceministro de Prevención del @mingobguate, el Procurador General de la Nación @PGNguatemala, la Fiscal de Sección de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del @MPguatemala y el Comisionado para los Derechos Humanos @PDHgt. pic.twitter.com/oIr7gbNr3U — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) February 16, 2021

Añadió que tienen limitaciones económicas y tecnológicas y que carecen de una ley orgánica que les permita optimizar el trabajo que desarrollan en las 22 delegaciones departamentales y las dos municipales que tienen en todo el país.

La PGN opera con un presupuesto de Q117 millones y, de acuerdo con Donado, necesitan unos Q40 millones más para funcionar a cabalidad.

¿Por qué y dónde desaparecen?

La desaparición de niños, niñas y adolescentes es un problema recurrente en Guatemala y las causas se derivan mucho del lugar en dónde se reporte el hecho, según autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la cual es parte del sistema de alertas Alba Keneth y que se encarga del resguardo y protección de los menores que son localizados.

De acuerdo con la Unidad Operativa del Sistema de Alertas Alba Keneth, del 1 de enero al 9 de febrero del 2021 se activaron 590 alertas, de las cuales 354 fueron desactivadas, porque los menores fueron localizados, pero seguían activas 236.

#AHORA: La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala, guarda un minuto de silencio en memoria de los menores, mujeres y guatemaltecos acaecidos por hechos de violencia. pic.twitter.com/9WbjCX2RYi — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) February 16, 2021

Donado agregó: “las causas del porque se activa una alerta son por motivos distintos; por ejemplo, en Guatemala la mayoría de activaciones es porque los muchachos tienen problema en su círculo familiar y deciden irse de casa, en Quetzaltenango, la mayoría de causas es porque existió algún tipo de violencia sexual, en Escuintla también la violencia sexual es la que genera la mayor causa de activación, en Petén se da mucho el tema de conflictos familiares y migración, en Izabal, la violencia familiar y migración y Huehuetenango también la violencia sexual”.

Reclamos

Durante la citación se dieron algunos reclamos entre los diputados de la comisión; por ejemplo, el parlamentario Álvaro Arzú lamentó que el ministro de Gobernación, Gendry Reyes no asistiera y lo calificó como “una falta de respeto hacia las víctimas” de la violencia.

El diputado Samuel Pérez señaló al oficialismo de proteger al ministro de Gobernación, pero el jefe de bancada de ese grupo parlamentario, Mynor Mejía, señaló que no protegen a nadie “se lo dejo claro y quisiera que fuera cuidado con sus palabras cuando dice un opresor, recuérdese que las palabras después nos acusan y tenga cuidado en hacer uso, porque hoy es diputado, pero mañana no sabemos qué va a ser”.

Añadió que para el jueves próximo en el punto 12 está la interpelación del ministro a quien puede hacerle las preguntas que considere necesarias.

Mejía también criticó al procurador de los derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade. “yo como ciudadano no me siento representado de parte suya, porque sé que se han vulnerado los derechos humanos de muchos guatemaltecos. Sus derechos no es mandar a llamar a la población a manifestar, hay videos donde usted mandó a provocar a la población a ir a la Plaza de la Constitución”, dijo el parlamentario.

Rodas por su parte dijo: “Le recuerdo al señor diputado que tengo las mismas primacías que todos los diputados. Es importante respetar la independencia, y por la ley que me rige no estoy supeditado a ningún organismo del Estado, ni legislativo, ni ejecutivo, ni Judicial sino tuviera 160 jefes aquí. Discúlpeme, pero usted no me va a dar órdenes de si me subo o no a una tarima”.