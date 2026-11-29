Fernando tenía unos tres meses cuando Aura Cristina García Barrera supo que tenía síndrome de Down.

Había nacido el 19 de febrero de 1998 y, al salir del hospital, nadie le había dado un diagnóstico. Meses después, preocupada por un problema del corazón, García lo llevó a un médico en Poptún, Petén.

Allí escuchó por primera vez que su hijo tenía síndrome de Down y un soplo en el corazón.

García era maestra y llevaba apenas tres años trabajando cuando comenzó a preguntarse qué debía hacer.

“En ese tiempo, hace 28 años, no había mucha información aquí en Poptún”, recuerda.

Buscó atención en la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala (Unicar), pero las necesidades de Fernando iban más allá de su corazón.

Su madre quería que aprendiera, desarrollara habilidades y pudiera ser cada vez más independiente. En Poptún, dice, las opciones eran pocas.

Años después, aquella búsqueda se convirtió en una idea. García quería abrir una academia para personas con síndrome de Down.

Incluso acudió al Ministerio de Educación para preguntar si el proyecto podía funcionar bajo alguna modalidad educativa.

No ocurrió así. La iniciativa comenzó entonces a tomar forma como una asociación. Y los primeros niños que llegaron hicieron que la idea original cambiara.

No todos tenían síndrome de Down. Llegaron niños sordos, otros con parálisis y algunos con pie equinovaro, una deformidad congénita en la que uno o ambos pies nacen girados hacia adentro.

Así nació, hace alrededor de 14 años, la Asociación Civil Luis Fernando Capacidades Diferentes (Lufecadis).

El trabajo de la asociación también reúne a voluntarios que llegan a Poptún para apoyar a familias de la comunidad. (Foto Prensa Libre: Cortesía Lufecadis).

Dos nombres

Luis y Fernando son los dos hijos de García. Fernando tiene 28 años y Luis, 20. Sus nombres quedaron unidos en Lufercadis.

Para su madre, la decisión también representa algo que ha buscado durante años: que una persona con discapacidad y otra que no la tiene puedan compartir los mismos espacios sin que esa diferencia determine sus oportunidades.

“Por eso fue que yo tomé en cuenta a los dos”, explica García Barrera.

García nació en El Progreso, Jutiapa, pero llegó de niña a Poptún. Allí hizo su vida. Se graduó como maestra en 1991 y comenzó a trabajar en 1995.

Durante 32 años ejerció en el área rural, principalmente en la escuela de Quebrada Seca, en San Luis, Petén. Hace poco se jubiló. Pero dejó las aulas y no el trabajo. Lufecadis ocupa ahora buena parte de sus días.

Cuando vuelven caminando

Entre los servicios que mantienen está el tratamiento del pie equinovaro mediante el método Ponseti.

Tres traumatólogos colaboran de manera voluntaria y una organización de Santiago Atitlán, Sololá, apoya con materiales para los tratamientos.

Según García, 76 niños han completado hasta ahora el proceso. Hay casos que todavía la sorprenden. Algunos llegan con los pies tan desviados que, cuenta, parece difícil imaginar cómo caminarán después.

El tratamiento incluye yesos y, en algunos casos, un pequeño procedimiento quirúrgico. Después deben utilizar férulas que se cambian conforme crecen. Por ellas, las familias dan una colaboración simbólica de entre Q300 y Q350. Es el único aporte que se solicita durante el proceso.

Lo que García más recuerda ocurre al final. Los niños que llegaron con dificultades regresan caminando. Algunos acostumbraban usar botas de hule porque no podían calzarse de otra manera.

Después aparecen con zapatos. A varios, cuenta, les han entregado allí su primer par.

“Cuando regresan ya con sus zapatos, uno se queda así como: ‘qué bonito’”, dice.

Ese cambio, asegura, modifica también la vida de la familia.

Sostener el lugar

Lufecadis no depende de una asignación gubernamental. García encontró una de las formas de sostenerla en un lugar donde había trabajado durante años.

Mientras era maestra en Quebrada Seca, conoció a un grupo de canadienses que llegaba a la comunidad para apoyar distintos proyectos. Entre ellos estaba Marien Landry.

Con el tiempo, le habló de la asociación. Landry viajó a conocerla y comenzó a reunir artículos usados en Canadá.

Cada año envían un contenedor a Petén. La ropa, las bicicletas y otros objetos se ponen a la venta en un bazar que funciona dentro de las instalaciones de Lufecadis.

Con ese dinero pagan parte de los programas. El proceso tampoco es sencillo.

García calcula que necesitan reunir entre Q20 mil y Q25 mil para recibir cada contenedor, aun con algunos apoyos para reducir los gastos.

A finales de año suele llegar uno de los momentos más difíciles. Los recursos se agotan. En ocasiones han tenido que pedir dinero prestado.

Después viene la venta. Cuando llega el contenedor, las jornadas pueden comenzar a las 8.00 horas y terminar a las 17.00 horas.

Algunas veces han trabajado incluso durante Navidad.

“No se descansa”, dice García Barrera.

Las actividades de LUFECADIS buscan crear espacios de convivencia y acompañamiento para niños, jóvenes y sus familias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Lufecadis).

Un lugar propio

Con los años lograron tener instalaciones propias. Hay cuatro clínicas, una bodega para guardar lo que llega en los contenedores y el pequeño bazar donde ponen los artículos a la venta.

También tienen un vivero. Luis, el hijo menor de García, ayuda allí. Estudia Derecho en Poptún y, cuando llegan bicicletas entre las donaciones, también las repara.

Fernando continúa siendo parte de la razón por la que su madre llega cada día.

“Ellos son el motor”, dice García sobre sus dos hijos.

Además del tratamiento para el pie equinovaro, la asociación mantiene programas de fisioterapia, vida independiente y desarrollo inclusivo. En el programa de vida independiente trabajan con jóvenes para que aprendan oficios, desarrollen habilidades y convivan con otras personas.

También visitan escuelas y otros espacios para hablar de discapacidad e inclusión. A sus instalaciones llegan personas que necesitan sillas de ruedas, andadores, consultas médicas o atención dental.

García dice que ha visto tantas necesidades que ha perdido la cuenta de las personas que han pasado por allí. Algunas imágenes, sin embargo, no se olvidan.

Recuerda la primera vez que vio llegar a un niño con hidrocefalia.

La condición del pequeño la impactó. También recuerda cada vez que un niño con pie equinovaro termina su tratamiento y comienza a caminar con normalidad. Esos momentos, dice, le dan razones para continuar.

Las personas con discapacidad y sus familias son el centro del trabajo que Lufecadis desarrolla desde el 2013. (Foto Prensa Libre: Cortesía Lufecadis)

“No te metas a estas cosas”

García ha sido madre soltera. Criar a sus dos hijos, trabajar como maestra y sostener una asociación no siempre resultó sencillo.

Cuando piensa en la mujer que hace unos 14 años decidió comenzar Lufecadis, primero responde entre risas: “No te metas a estas cosas”.

Enseguida aclara que es una broma. “No me arrepiento”, agrega.

Dice que la asociación también terminó convirtiéndose en una especie de terapia para ella. Ahora su principal deseo es que el proyecto pueda sostenerse sin que cada final de año se convierta en una nueva lucha para conseguir recursos.

No habla de dejarlo. Cuando está en su casa, asegura, piensa en qué hace falta o qué podría hacerse al día siguiente.

Después de casi 14 años, la pregunta es inevitable. ¿Por qué continuar? García no necesita mucho tiempo para responder.

“Por puro amor”, dice.

Le gusta ver que alguien obtiene lo que necesitaba. Y mientras haya algo pendiente por hacer en Lufecadis, dice, le cuesta quedarse en casa.