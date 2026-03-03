¿Por qué la radial a Antigua Guatemala podría ser la primera en construirse?

La cantidad de vehículos que transitan desde y hacia el occidente del área metropolitana y la existencia de leyes habilitadoras podrían ser las razones para que una carretera conecte en un plazo de dos años el sur de la capital con Antigua Guatemala.

El Plan Maestro de Movilidad Koica plantea la construcción de nuevos anillos viales alrededor de la Ciudad de Guatemala, con el objetivo de aliviar el tránsito que se origina en los principales puntos de congestión del área metropolitana. La propuesta busca conectar distintos municipios mediante puentes y túneles, para evitar el ingreso a las zonas donde el congestionamiento vehicular es mayor.

Dentro de este plan se incluye la radial 6, una ruta alterna hacia el municipio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez. El proyecto conectaría la Ciudad de Guatemala con San Lucas Sacatepéquez, con una extensión aproximada de 26 kilómetros y un costo estimado de US$441 millones. La propuesta contempla mejorar la conectividad hacia Antigua Guatemala mediante un trazo que atraviese áreas menos pobladas.

El tema fue abordado durante el foro convocado por Guatevisión para Guatemala No Se Detiene: Nueva radial para llegar más rápido a Antigua Guatemala, transmitido el lunes 23 de enero. En la discusión participaron Lisardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene; Víctor Martínez, concejal primero de la Municipalidad de Guatemala; y Kevin Valencia, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La conversación fue moderada por el periodista Guillermo Velarde.

Nuevo marco legal

Bolaños explicó que la radial 6 podría ser una de las primeras en desarrollarse debido al marco legal vigente y a las fuentes de financiamiento disponibles. Señaló que existen dos leyes que permiten distintos mecanismos de ejecución: la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y las reformas a la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), ahora Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

“Tenemos dos leyes distintas, con recursos distintos, con institucionalidad diferente y que ambas nos permiten marcos diferentes”, indicó.

Según detalló, la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, a través de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), permite avanzar con circunvalaciones, mientras que las radiales que no estén incluidas específicamente dentro de ese plan pueden desarrollarse mediante la ANI, por medio de alianzas público-privadas.

Bolaños señaló que el siguiente paso consiste en gestionar apoyo de consultoría multilateral para evaluar por qué la radial 6 podría generar mayores beneficios en el corto plazo para la población.

“Necesitamos hacer una evaluación para identificar por qué esta radial en específico, de las distintas, es la que tiene mayor beneficio en el corto plazo para la población. Puede ser por la reducción de tiempos de traslado o por el impacto en la conectividad hacia el altiplano guatemalteco, no solo hacia Antigua”, explicó.

Agregó que estos análisis permitirían a la ANI sustentar ante su consejo la viabilidad del proyecto, tomando en cuenta la existencia de recursos, estudios previos e interés institucional. “Lo que necesitamos hacer es iniciar el proceso de licitación lo antes posible”, mencionó.

Mayores beneficios

Por su parte, Valencia indicó que la radial 6 podría considerarse prioritaria por las condiciones técnicas en las que está planteada, aunque aclaró que el resto de radiales también forma parte del plan.

Explicó que la institución ha recibido previamente solicitudes relacionadas con proyectos de radiales por parte de la Municipalidad de Guatemala, algunos de los cuales han avanzado en etapas preliminares. “Consideraría que la radial 6 es la más importante, no porque las otras no tengan un orden específico, sino por las condiciones en que están planteadas, y hay que decirlo”, mencionó.

“Desde el momento en que nosotros hicimos el análisis de la radial número uno, pudimos modelar la número seis, lo que nos lleva a buen puerto para poderla desarrollar”, señaló.

Valencia indicó que uno de los factores que incide en su priorización es que el trazo evitaría pasar por zonas altamente densas o pobladas, lo que podría disminuir la complejidad en la adquisición de derechos de vía. “Es una ruta tan importante por la conectividad turística y, económicamente, por el tráfico de mercancías que hoy tenemos; lo que viene del occidente es muy importante, porque confluye hacia Antigua Guatemala y San Lucas”, explicó.

“Entendiendo la logística y dinámica económica que pudiera surgir del tramo, la radial número seis se vuelve muy importante para poder desarrollarla, sin olvidar que el resto es importante, pero también tiene una complejidad técnica que, si no la atendemos como equipo y de forma conjunta —por el tema de túneles y áreas más pobladas—, creo que tendrá una complejidad más alta”, dijo.

Añadió que estiman que la radial 6 estaría en condiciones óptimas para realizar técnicamente los estudios, evaluarla financieramente y ponerla a punto lo antes posible.