Preocupa brote viral en Sacatepéquez que afecta más a niños entre 0 y 9 años

comunitario

Preocupa brote viral en Sacatepéquez que afecta más a niños entre 0 y 9 años

Un brote de la enfermedad mano, pie y boca, causada principalmente por el virus Coxsackie, ha provocado preocupación en Sacatepéquez. Conozca qué es esta enfermedad, cómo se contagia y cuáles son las acciones de prevención.

y

|

Erupciones y llagas características de la enfermedad mano, pie y boca causadas por el virus Coxsackie en niños, en manos, pies y boca.

Imagen ilustrativa de la enfermedad mano, pie y boca, mostrando las llagas y erupciones que se presentan en la boca, palmas de las manos y plantas de los pies. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Un brote de la enfermedad mano, pie y boca ha generado preocupación en el departamento de Sacatepéquez, luego de que la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmara 133 casos activos.

La alerta se encendió debido a que la mayoría de los contagios afectan a niños entre 0 y 9 años, fueron los padres de familia de colegios quienes comenzaron a reportar los primeros casos, lo que generó preocupación.

Aunque la mayoría de los casos corresponden a niños, también se han reportado algunos adultos afectados, lo que confirma que la enfermedad no se limita únicamente a los menores.

LECTURAS RELACIONADAS

Perro con herida expuesta infestada por larvas de gusano barrenador siendo atendido por un veterinario, ilustrando la importancia de reportar y tratar a tiempo a los animales infectados.

Gusano barrenador en perros: La segunda especie más afectada, síntomas, prevención y cifras en Guatemala

Casos en los municipios de Sacatepéquez 

De acuerdo con el informe del MSPAS, la enfermedad está presente en 13 de los 16 municipios del departamento.

El registro oficial detalla:

  • Antigua Guatemala: 20 casos
  • Jocotenango: 0 casos
  • Pastores: 1 caso
  • Santa María de Jesús: 0 casos
  • Santiago Sacatepéquez: 27 casos
  • San Lucas Sacatepéquez: 26 casos
  • Santa Lucía Milpas Altas: 4 casos
  • Magdalena Milpas Altas: 8 casos
  • San Juan Alotenango: 2 casos
  • Ciudad Vieja: 23 casos
  • San Miguel Dueñas: 0 casos
  • San Antonio Aguas Calientes: 3 casos
  • Santa Catarina Barahona: 2 casos
  • Sumpango: 8 casos
  • Santo Domingo Xenacoj: 7 casos
  • San Bartolomé Milpas Altas: 2 casos

En total, se reportan 133 casos confirmados. Los municipios más afectados son Santiago Sacatepéquez, San Lucas Sacatepéquez, Ciudad Vieja y Antigua Guatemala, cada uno con más de 20 infecciones.

El grupo etario predominante es de 0 a 9 años, con casi 100 casos registrados.

Qué es la enfermedad mano, pie y boca

La enfermedad mano, pie y boca es causada principalmente por el virus Coxsackie y afecta sobre todo a niños pequeños. Sus principales síntomas son:

LECTURAS RELACIONADAS

Imagen ilustrativa. EE. UU. confirmó el primer caso de gusano barrenador en humanos

Gusano barrenador: Cómo es, cómo se transmite y los riesgos que representa en humanos y animales

  • Fiebre
  • Dolor e irritación en la garganta
  • Llagas dolorosas en la boca
  • Erupciones en palmas de las manos, plantas de los pies y, en algunos casos, en la zona del pañal

Formas de contagio

El virus se transmite a través de:

  • Secreciones respiratorias
  • Saliva
  • Líquido de las ampollas
  • Heces
  • Contacto con objetos contaminados, como juguetes o cubiertos

Tratamiento y prevención

De acuerdo con información del Departamento de Salud de Nueva York, no existe un tratamiento específico contra la enfermedad.

LECTURAS RELACIONADAS

Persona usando la aplicación DSA GT del MAGA para reportar casos de gusano barrenador en animales y mascotas, contribuyendo a la sanidad animal en Guatemala.

Gusano barrenador en animales y personas: Guía para usar la aplicación del Maga y reportar casos

Las indicaciones médicas se centran en controlar la fiebre y asegurar una adecuada hidratación.

Las medidas de prevención incluyen:

  • Lavarse las manos con agua y jabón de forma constante
  • Limpiar y desinfectar objetos de uso común
  • Evitar el contacto cercano con personas infectadas
  • Fortalecer los protocolos de higiene en colegios y guarderías

Llamado de las autoridades

Aunque la enfermedad no forma parte de la vigilancia epidemiológica rutinaria, el MSPAS realiza un monitoreo sindrómico en casos de brote.

Las autoridades han reiterado el llamado a los padres de familia y a la comunidad en general para reforzar las medidas de prevención.

Por ello, insisten en que la higiene es la principal herramienta para evitar la propagación, recomendando el lavado frecuente de manos y la desinfección de superficies.

El brote en Sacatepéquez refleja la importancia de mantener una cultura de higiene en entornos familiares y escolares para frenar la propagación del virus.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Guatemala Mineduc Ministerio de Educación MSPAS Sacatepéquez 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS