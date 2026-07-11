Primera jornada de donación de sangre motorizada busca fortalecer las reservas del IGSS

La comunidad biker se reunió este sábado 11 de julio para promover una campaña de donación de sangre motorizada, en beneficio de los pacientes que necesitan transfusiones en el Hospital General de Accidentes "Ceibal" y en el Hospital de Ginecoobstetricia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

"Recuérdense que dar vida y donar sangre siempre va a apoyar a nuestro medio en el momento en que podamos tener algún accidente. Para nosotros es importante hacer conciencia en toda el área biker que ahora está creciendo en Guatemala, pero también en la gente que no maneja motocicleta, porque la donación de sangre no es solo para los motoristas, sino para todas las personas que la necesiten", explicó Ives Flores, presidente de Iron Horses MC Guatemala.

Durante el primer semestre del año, el área de Emergencia del Hospital General de Accidentes "Ceibal" atendió a 17,958 personas por accidentes de tránsito, lo que representa un promedio de 98 casos diarios. En comparación con enero, las emergencias registradas en junio aumentaron 2.84%, según un comunicado emitido por la entidad.

"Atendemos más de 100 emergencias por día en nuestro hospital. La mayoría de ellas pasa por un proceso quirúrgico debido a la naturaleza de los accidentes, sobre todo en el caso de motoristas. Esto hace que la demanda de sangre sea alta y que cada paciente necesite tener asegurada al menos una unidad de sangre para poder ingresar a un quirófano y recibir atención", explicó Rosa Margarita Salguero, jefa del Banco de Sangre del Hospital General de Accidentes "Ceibal".

Asimismo, el Hospital de Ginecoobstetricia necesita mantener reservas de sangre, pues al año atiende más de 11 mil partos y brinda atención a cerca de dos mil recién nacidos con distintas complicaciones al momento de nacer, quienes muchas veces necesitan transfusiones.

"Atendemos más de 14 mil cirugías en atención obstétrica, ginecológica y oncológica, donde el componente sanguíneo juega un papel muy importante en nuestra terapéutica. La sangre puede salvarles la vida a muchas pacientes que sufren complicaciones, como hemorragia obstétrica, así como a recién nacidos que necesitan componentes sanguíneos de emergencia", explicó Eric José Alonzo, subdirector médico del Hospital de Ginecoobstetricia del IGSS.

Los médicos hicieron un llamado a la población para participar en estas jornadas de donación de sangre, así como acudir de forma voluntaria al Banco de Sangre del IGSS con su DPI, donde registrarán sus datos, evaluarán sus signos vitales, realizarán una breve entrevista y, si todos los parámetros físicos y hematológicos están dentro de los valores normales, podrán donar sangre.

"Todos tenemos un promedio de cinco litros de sangre en nuestro cuerpo. La donación es de 450 mililitros, por lo que es un volumen que no afecta en nada al momento de la extracción y que el cuerpo tiene la capacidad de reponer con un buen estado de hidratación. La persona que dona tiene la ventaja de un recambio celular más rápido, mejora su oxigenación y, además, tiene la satisfacción de saber que pudo salvar una vida, o hasta tres, con su donación", explicó Salguero.

La primera jornada de donación de sangre motorizada se llevó a cabo durante la mañana de este sábado 11 de julio, en la Casa Club Iron Horses MC Guatemala, en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.

La actividad fue una iniciativa del Club de Motoristas de Guatemala y Beer Bikers Guatemala, con el apoyo de las unidades de Ginecoobstetricia y del Hospital General de Accidentes del IGSS. Aunque es la primera vez que se realiza, los organizadores prevén promover más actividades de concienciación, respeto y educación vial.