¿Qué hacer cuando una persona fallece en casa en Guatemala y por qué debe verificarse la causa de muerte?

Cuando una persona fallece en su domicilio, el procedimiento depende de las circunstancias de la muerte.

El caso plantea varias preguntas para sus familiares: a quién deben llamar, qué documentos necesitan para contratar una funeraria y en qué momento pueden trasladar el cuerpo para el velatorio o entierro.

Si no hay indicios de violencia y un médico puede establecer la causa de muerte, se tramita la documentación para registrar la defunción y trasladar el cuerpo.

En Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Registro Nacional de las Personas (Renap) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) tienen funciones distintas en el proceso.

¿Qué hacer si una persona fallece en su casa?

La primera recomendación es comunicarse con los servicios de emergencia, especialmente si se desconoce la causa de la muerte.

La PNC recomienda llamar al 110 o contactar a los Bomberos Voluntarios o Municipales para que se notifique a las autoridades correspondientes y se determine qué procedimiento debe seguirse.

Jorge Chinchilla, portavoz de la PNC, explicó que, cuando se trata de una muerte natural, se necesita la intervención de un médico que certifique el fallecimiento. Este puede ser particular o del sistema público de salud.

El Ministerio Público explicó que su intervención depende de cómo ocurrió la muerte y de la documentación disponible.

Según el MP, si se cuenta con un certificado médico que establece la causa del fallecimiento y no existen indicios de violencia, no es necesaria la intervención de esa institución.

Sin embargo, si no hay médico tratante ni un certificado que permita establecer la causa de muerte, el MP puede intervenir aunque no se observen señales visibles de violencia.

Por eso, no basta con asumir que una muerte fue natural porque la persona falleció en su cama o no presenta lesiones aparentes.

¿Cuándo intervienen el MP y el Inacif?

La situación cambia cuando existen indicios de violencia, circunstancias sospechosas o dudas sobre la causa del fallecimiento.

El Ministerio Público indicó que, si se identifican señales de violencia, la Fiscalía coordina su presencia para procesar la escena e iniciar las diligencias correspondientes. Esto también aplica cuando una persona es localizada sin vida en la vía pública.

En estos casos, es importante no alterar la escena ni manipular objetos que puedan ser relevantes para la investigación mientras se espera a las autoridades.

El Inacif aclaró que no realiza necropsias médico-legales en todos los fallecimientos. Su intervención depende de un requerimiento de una autoridad competente, como un fiscal del MP o un juez, cuando existe sospecha de muerte violenta.

La necropsia permite examinar el cuerpo y aportar elementos técnicos para establecer la causa de muerte. El procedimiento forma parte de las diligencias que pueden realizarse dentro de una investigación.

¿Qué pasa si no se sabe por qué murió la persona?

La ausencia de lesiones visibles no significa necesariamente que se pueda descartar una muerte violenta. Si no hay un médico tratante que pueda establecer la causa de muerte, o las circunstancias generan dudas, debe notificarse a las autoridades para que determinen si corresponde una investigación.

El MP explicó que puede intervenir cuando no existe un certificado médico que establezca la causa del fallecimiento. El Inacif, por su parte, actúa a requerimiento de una autoridad competente.

Por ello, los familiares no deben dar por concluido el procedimiento únicamente porque alguien constató que la persona falleció.

¿Cómo se registra una defunción en el Renap?

Una vez que se cuenta con la documentación que acredita el fallecimiento, el siguiente paso es inscribir la defunción en el Registro Nacional de las Personas.

El Renap solicita el informe de defunción y la identificación de la persona fallecida. Entre los documentos que pueden presentarse para identificarla están:

Documento Personal de Identificación (DPI) del fallecido.

Certificación del DPI.

Cédula de vecindad o copia certificada del asiento correspondiente.

Si no se dispone de esos documentos, una certificación de inscripción de nacimiento.

También se requiere el DPI de la persona que realiza el trámite.

El informe de defunción debe incluir, cuando sea posible, los nombres y apellidos de la persona fallecida, sexo, causa de muerte y lugar, fecha y hora del fallecimiento o del levantamiento del cadáver.

El Renap señala que la inscripción de la defunción se realiza sin costo. La primera emisión del certificado de defunción también es gratuita; las certificaciones posteriores tienen un costo de Q25, según la información publicada por la institución.

La inscripción permite acreditar legalmente el fallecimiento y realizar otros trámites relacionados con herencias, seguros, pensiones y obligaciones de la persona fallecida.

¿Qué documentos se necesitan para trasladar el cuerpo?

El certificado o informe de defunción no debe confundirse con la autorización sanitaria para trasladar el cadáver. Son documentos relacionados, pero cumplen funciones diferentes.

De acuerdo con el catálogo oficial de trámites del Gobierno de Guatemala, el MSPAS contempla una licencia sanitaria para el traslado de cadáveres dentro del territorio nacional.

Los requisitos publicados incluyen:

Certificado médico de defunción.

Inscripción de la muerte en el Renap.

Certificado del Inacif cuando no se trata de una muerte por causa natural.

El procedimiento oficial establece que la documentación se revisa en la Unidad de Defunciones del MSPAS. Si los datos están correctos, se genera la licencia sanitaria para movilizar el cadáver. Después, se indica al solicitante que debe presentar ese documento ante la PNC para que sea sellado.

El trámite aparece en el catálogo oficial con un costo de Q0 y un tiempo de respuesta estimado de 25 minutos, una vez que se presenta la documentación requerida.

Los familiares pueden apoyarse en una funeraria para coordinar los servicios y los trámites correspondientes, pero deben confirmar que se cuente con los documentos y autorizaciones necesarios antes del traslado.

¿Qué se necesita para velar o enterrar a una persona?

Después de completar los trámites médicos y registrales, los familiares pueden coordinar el servicio funerario, siempre que no exista una investigación pendiente u otra disposición de las autoridades que impida movilizar el cuerpo.

Para la inhumación, el artículo 115 del Código de Salud establece que el entierro o la cremación deben realizarse en cementerios debidamente autorizados y que, antes del procedimiento, debe presentarse al administrador o encargado del cementerio la constancia de inscripción de la defunción.

En consecuencia, no basta con contar únicamente con un documento médico para completar todos los trámites de entierro: también debe acreditarse la inscripción de la defunción y cumplirse el procedimiento de traslado que corresponda.

Los requisitos administrativos adicionales pueden variar según el cementerio y la municipalidad que lo administra. Por eso, la familia debe consultar directamente con el cementerio donde se realizará la inhumación o con la funeraria que gestione el servicio.

El Código de Salud también contempla excepciones al plazo ordinario de inhumación o cremación cuando se necesita una investigación judicial o concurren circunstancias especiales.

¿Qué ocurre si aparecen sospechas después del velatorio o entierro?

Si una persona ya fue velada o enterrada y posteriormente surgen sospechas de que pudo haber muerto de forma violenta, el caso todavía puede ser investigado.

El Inacif informó que un juez competente puede ordenar la exhumación del cuerpo y la práctica de una necropsia para establecer la causa del fallecimiento.

En esos casos, la intervención de las autoridades busca obtener evidencia médico-legal que contribuya a esclarecer las circunstancias de la muerte.

Por ello, la diferencia principal entre un fallecimiento natural documentado y una muerte sospechosa no es solamente el lugar donde ocurrió, sino las circunstancias, la posibilidad de establecer la causa y la necesidad de una investigación.

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